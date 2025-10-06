Napsütés, felhők és záporok váltják egymást

október 6., hétfő

A hét közepéhez közeledve változékony, őszi időre számíthatunk, de jelentős lehűlés nem valószínű. Kedden a nyugati tájakon többnyire borult lesz az ég, és elszórtan csapadék is kialakulhat, elsősorban a kora délutáni órákig.

Fotó: Vendel Lajos

A Dunántúl mellett északon is előfordulhatnak záporok, máshol szakadozottabb felhőzet és napsütés is várható, gomolyfelhők kíséretében. A reggeli órákban többfelé párás, ködös időre ébredhetünk. A kora délutáni órákra csapadékos idő ígérkezik. A szél sokfelé élénk, néhol erős marad, főként északi, északnyugati irányból fúj. A hőmérséklet délutánra 14 és 19 fok közé emelkedik.

Több felhő, kevés csapadék a láthatáron

Szerdán kezdetben sok napsütésre van kilátás, a délelőtti órákban a felhőzet még szakadozottabb lesz. Délutánra azonban ismét többfelé megnövekszik, de komolyabb csapadék nem valószínű. A gomoly- és fátyolfelhők mellett a nap is többször előbukkanhat. A szél továbbra is élénk marad, főként északi, északnyugati irányból, de már kevesebb helyen lehet zavaróan erős. A délutáni órákra 15 és 21 fok közé melegszik a levegő, a hőérzet kellemes marad.

Csütörtökre észak, északnyugat felől egy újabb felhősebb légtömeg érkezik. A napos időszakokat gyakran zavarhatják meg vastagabb felhők, és főként az ország északi felén helyenként kisebb eső, futó zápor is kialakulhat. A reggeli ködfoltok a délelőtt folyamán feloszlanak. A légmozgás mérséklődik, már csak néhol marad élénk a nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a legtöbb helyen továbbra is kora őszi, enyhe időre van kilátás.

A csapadékosabb idő és a hűvösebb levegő hatására országszerte csökkent a parlagfű pollenkoncentrációja, jelenleg alacsony-közepes szinten mozog. Ennek ellenére allergiás tüneteket – mint tüsszögés, orrfolyás – még mindig okozhat, különösen a parlagfűre vagy a csalánfélékre érzékenyeknél. Ezzel szemben a kültéri allergén gombák spóraszáma országosan közepes-magas tartományban van, így ezek is válthatnak ki kellemetlen panaszokat az arra érzékenyeknél.

 

