Ilyen idő várható Mindenszentekre és Halottak napjára Somogy megyében – A holnapi időjárás tartogat meglepetést?

Mindenszentek napján többnyire napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de északkeleten hosszabb időre beborulhat az ég. A holnapi időjárás úgy fest, hogy csapadék nem várható, a hőmérséklet helyenként 20–22 fokig emelkedhet Somogy megyében. Vasárnap a reggeli köd után nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, eső azonban csak estefelé fordulhat elő. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.

Bodor Nikolett
A HungaroMet és Köpönyeg előrejelzése szerint így alakul a holnapi időjárás: a nap folyamán ismét élénkülhet a déli irányú légmozgás, nyugodt, csendes, igazi őszi időre készülhetünk Somogy megyében. 

 

Holnapi időjárás: Több helyen is előbújhat a nap Somogyban
A holnapi időjárás így alakul

Változó vastagságú, időnként elvékonyodó felhőzet lesz a jellemző, de több helyen is előbújhat a nap, szűrt napsütés formájában. Csapadékra ekkor még nem kell számítani, a levegő kora délutánra 20–22 fokig melegedhet, ami október végén szokatlanul melegnek számít.

Somogy időjárása az ünnepekre

Vasárnapra már kissé változékonyabb idő körvonalazódik, ugyanakkor továbbra is szokatlanul enyhe marad az időjárás. A délnyugati szél élénkké válhat, amely időnként megzavarhatja a nyugalmat, de emellett a nap nagy részében még kitart a fátyolfelhős, napos időszak. A késő délutáni, esti órákban azonban nyugat felől hidegfront közelíti meg a térséget. A front érkezésével az éjszaka során már erősödő északnyugati szélre, valamint szórványosan előforduló esőre, záporokra lehet számítani. A hőmérséklet még vasárnap is 15–21 fok körül alakulhat, de a fronttal érkező szél hatására estére gyorsan hűlni kezd a levegő.

Hétfőre már egyértelműen a hidegfront határozza meg Somogy megye időjárását. A front mögött erős, olykor viharos északnyugati szél fújhat, miközben a hőmérséklet érzékelhetően visszaesik: délután már csak 12–16 fok várható. A fronttal érkező felhőzet a nap első felében még hozhat elszórtan esőt, záporokat, de délutánra nyugat felől fokozatosan csökkenni kezd a felhőzet, így a Balaton környékén és a megye nyugati részein már több napsütés is lehet.

 

