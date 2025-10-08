október 8., szerda

Kellemes, őszies időjárás lesz holnap Somogyban

Északnyugat felől több felhő sodródik fölénk, de Somogyban nem várható csapadék, és a délkeleti szél is gyenge marad. A holnapi időjárás a vármegyében változékony lesz, helyenként rövid időre kisüt a nap.

Sonline.hu

Holnapi időjárás: csütörtökön északnyugat felől több felhő sodródik fölénk, de Somogyban nem várható csapadék, és a délkeleti szél is gyenge marad. A legtöbb helyen rövid időszakokra kisüt a nap.

Holnapi időjárás
Holnapi időjárás – kisüthet a nap Somogyban is
Fotó: Krausz Andrea

Meglepő fordulat a holnapi időjárásban 

Siófokon hajnalban 10 fokig csökken a hőmérséklet, Kaposváron 6 fok várható, Barcson viszont 3 fokig hűl le a levegő, napközben viszont 19 fokig melegszik. Az északnyugati szél Kaposváron délután 30 km/h-ra élénkül. A Balaton átlagos vízszintje 66 centiméter, a víz hőmérséklete 11,5 fok. Összességében kellemes, őszies idő várható Somogy vármegyében. A napos időszakok lesznek túlsúlyban.

Kitekintés holnaputánra

Pénteken a ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég – írja a Köpönyeg. Kicsi lesz az esély csapadékra. Az északnyugati szél nagy területen lesz erős. 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

 

