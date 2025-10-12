Húzd fel a túrabakancsot, ilyen időjárás lesz ma Somogyban

Az ország nagy részén nyugodt, száraz idő ígérkezik. A nappali hőmérséklet 17–19 °C között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad. Az ország nyugati felén – így Somogyban is – a napos időszakok lesznek túlsúlyban, míg keleten időnként gomolyfelhők takarhatják el a napot. Az időjárás ma tehát inkább derült és enyhe lesz országszerte.

Holnap Somogy megyében igazi őszi, de kellemes időre számíthatunk. Fotó: MW

Vármegyei időjárás – Somogy

Somogy vármegyében, különösen Kaposvár térségében, a Köpönyeg.hu adatai alapján napos és felhős időszakok váltakoznak majd. A reggeli hőmérséklet 9–10 °C-os hőmérséklet után délutánra 17–18 °C-ig melegszik a levegő. A napos időt időnként átmeneti felhősödés zavarhatja meg, de eső nem várható. A légkör stabil marad, így igazi, kellemes őszi napra készülhetünk Somogyban.

Szél, hőmérséklet és UV

Az időjárás előrejelzés szerint a szél északnyugati irányból fúj, többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, 15–20 km/h körüli sebességgel.

A hőmérséklet napközben 18 °C körül tetőzik, estére viszont gyorsan 12 °C alá hűlhet a levegő.

Az UV-index közepes szinten marad, körülbelül 3–4-es értékkel, így hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén érdemes figyelni a napvédelemre.

A légnyomás enyhén emelkedő tendenciát mutat, körülbelül 1014 hPa körül alakul.

Szél térkép. Forrás

Riasztások / Figyelmeztetések

A Köpönyeg.hu időjárás előrejelzése alapján nincs érvényben riasztás Somogy megyében.

Zivatar, viharos szél vagy tartós eső nem várható a térségben, így semmilyen figyelmeztetést nem adott ki a meteorológiai szolgálat.

Összefoglaló

Összességében derűs, száraz és enyhe idő várható Somogyban. A hőmérséklet 18 °C körül alakul, a levegő friss és tiszta marad, eső pedig nem valószínű. Ideális idő lesz egy őszi sétához, kiránduláshoz vagy szabadtéri programhoz Kaposvár és környékén.

A következő napokban is marad a csendes, enyhe időjárás, komoly változásra nem kell számítani.

Milyen idő lesz holnap?

Hétfőn továbbra is nyugodt, száraz időre készülhetünk Somogy megyében, bár a délutáni órákban több felhő érkezhet. Jelentős lehűlés vagy csapadék azonban továbbra sem várható – az időjárás holnap is enyhe és barátságos lesz.