Nyugodt kora őszi napra számíthatunk, ilyen lesz holnap az időjárás

Az országos időjárás előrejelzés szerint hétfőn a Kárpát-medence időjárása kiegyensúlyozott marad, a nap folyamán váltakoznak a napos és felhős periódusok, komolyabb csapadék nem várható.

Napos és felhős idő váltakozása várható. Fotó: MW

Milyen idő lesz holnap?

Somogyban, főként Kaposvár környékén, a Köpönyeg.hu adatai alapján holnap is napos és felhős időszakok váltják egymást. A reggeli órákban 9–10 °C körüli hőmérséklet várható, délutánra 17–18 °C-ig melegszik a levegő. Eső nem szerepel a prognózisban, tehát száraz napra készülhetünk.

Szél, hőmérséklet, riasztás

A szél északnyugati irányból mérsékelt erősséggel fúj, 15–17 km/h körüli sebességgel. A nappali maximum hőmérséklet körülbelül 18 °C lesz, míg éjszaka 9–10 °C köré csökken. UV-index mérsékelt marad, így a napsütéses órákban némi fényvédelem ajánlott lehet. Jelenleg nincs aktív riasztás Somogy vármegyében – a meteorológiai szolgálatok nem jeleztek veszélyes időjárási eseményt.

Szél térkép Somogy megyére. Forrás

Milyen idő lesz kedden és szerdán? (2025.10.14–15.)

Kedden továbbra is változékony, napos és felhős idő folytatódik Somogyban, de csapadék továbbra sem várható, a délutáni hőmérséklet körülbelül 16 °C-ra becsülhető. Szerdán már inkább derült idő ígérkezik kevés felhővel, és mérsékelten enyhe hőmérséklettel – számottevő eső nem valószínű.