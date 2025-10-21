október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei időjárás

2 órája

Időjárás az ünnepen: kora nyári meleg jön október 23-án, akár 23 fok is lehet

Címkék#Köpönyeg#csütörtökre#napokban

Felmelegedés jön az időjárásban, napról napra egyre melegebb idő várható, ám csütörtök estétől lehűlés következik.

Molnár Dániel
Időjárás az ünnepen: kora nyári meleg jön október 23-án, akár 23 fok is lehet

Jön a felmelegedés, és akár még az ország egyes részein 23 fok is lehet október 23-án. A reggeli ködfoltok feloszlását követően többnyire felhős lesz az ég, és a délnyugati szél megerősödik. A köpönyeg.hu előrejelzések alapján a hőmérséklet a napokban fokozatosan emelkedni fog, és csütörtökre az átlagos 20 fokot, néhol az országban 15 és 23 fok közötti csúcshőmérsékletet is eléri. 

A meleget lehűlés fogja követni, és csütörtök estétől egy hullámzó frontrendszer közelíti meg az országot, erősen felhős, időnként borult idő ígérkezik 11-13 fok közötti csúcshőmérséklettel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu