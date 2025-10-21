Időjárás az ünnepen: kora nyári meleg jön október 23-án, akár 23 fok is lehet

Jön a felmelegedés, és akár még az ország egyes részein 23 fok is lehet október 23-án. A reggeli ködfoltok feloszlását követően többnyire felhős lesz az ég, és a délnyugati szél megerősödik. A köpönyeg.hu előrejelzések alapján a hőmérséklet a napokban fokozatosan emelkedni fog, és csütörtökre az átlagos 20 fokot, néhol az országban 15 és 23 fok közötti csúcshőmérsékletet is eléri.

A meleget lehűlés fogja követni, és csütörtök estétől egy hullámzó frontrendszer közelíti meg az országot, erősen felhős, időnként borult idő ígérkezik 11-13 fok közötti csúcshőmérséklettel.