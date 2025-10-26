Változékony időjárás a hét elején: napsütés és felhők váltakozása

A déli-délnyugati szél hétfő délután fokozódik, ami tovább növeli a hőérzet csökkenését, így bár a nappali hőmérséklet 11–12 °C körül alakul, a szél miatt ennél hűvösebbnek érezhetjük az időt. Az ég változóan felhős lesz, így a napsütés és a felhősebb időszakok folyamatosan váltakoznak, ami tipikusan őszi, hullámzó időjárást eredményez.

Napsütéses és felhős időjárási periódusok váltakozása

Időjárás keddől Somogy megyében

A HungaroMet és a Köpönyeg előrejelzései szerint kedden újabb hidegfront közelíti meg térségünket, erős északnyugati széllel. A felhőzet szakadozott, változó lesz, helyenként hosszabb időre kisüthet a nap, másutt azonban felhős marad az ég. Somogy megyében elszórt, futó záporok kialakulhatnak, de jelentősebb csapadék nem valószínű, így a nagyobb eső elkerül minket. A nappali hőmérséklet több helyen 10 °C alá süllyedhet, éjszaka pedig 5–8 °C közé hűlhet a levegő. A szeles idő miatt a valós hőérzet alacsonyabb lesz, ezért célszerű rétegesen öltözködni, különösen, ha a szabadban tartózkodunk. Ez a nap is jellemzően hűvös, szeles, változékony időt hoz, amely fokozottan igényli, hogy felkészüljünk a hőmérséklet-ingadozásokra.

Szerdára elvonul a front

Szerdára viszont jelentős változás körvonalazódik, a frontok elvonulásával a légkör stabilizálódik, a szél lecsillapodik, és a nappalok csendes, nyugodt, frontmentes őszi időt ígérnek. A változó vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb, szűrt napsütésre is számíthatunk. A délutáni órákban a hőmérséklet 12 és 17 °C között alakul, így enyhe, kora őszi idő várható. A hét első napjainak szeles, hűvös időszaka után ez a nap már kellemesen nyugodt, kiegyensúlyozott hangulatot teremt a szabadtéri tevékenységekhez, sétákhoz vagy akár kirándulásokhoz. Összességében a hét közepére a frontmentes idő stabilizálja a légkört, csökkenti a szél és a záporok előfordulását, így kellemes, tipikus őszi napok következnek.