október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Változékony időjárás a hét elején: napsütés és felhők váltakozása

Címkék#hőmérséklet#Köpönyeg#nap

A hét eleje változékony, szeles idővel kezdődik, a hidegfrontok hatása még mindig érezhető lesz. Hétfőn délelőtt a hidegfront átvonulásának köszönhetően szeles, napos és felhős időjárási viszonyok váltják majd egymást, a légkör instabil lesz, így elszórtan előfordulhatnak záporok is, de tartós esőre nem kell számítani.

Munkatársunktól
Változékony időjárás a hét elején: napsütés és felhők váltakozása

A déli-délnyugati szél hétfő délután fokozódik, ami tovább növeli a hőérzet csökkenését, így bár a nappali hőmérséklet 11–12 °C körül alakul, a szél miatt ennél hűvösebbnek érezhetjük az időt. Az ég változóan felhős lesz, így a napsütés és a felhősebb időszakok folyamatosan váltakoznak, ami tipikusan őszi, hullámzó időjárást eredményez.

Napsütéses és felhős időjárási periódusok váltakozása
Napsütéses és felhős időjárási periódusok váltakozása 

Időjárás keddől Somogy megyében

A HungaroMet és a Köpönyeg előrejelzései szerint kedden újabb hidegfront közelíti meg térségünket, erős északnyugati széllel. A felhőzet szakadozott, változó lesz, helyenként hosszabb időre kisüthet a nap, másutt azonban felhős marad az ég. Somogy megyében elszórt, futó záporok kialakulhatnak, de jelentősebb csapadék nem valószínű, így a nagyobb eső elkerül minket. A nappali hőmérséklet több helyen 10 °C alá süllyedhet, éjszaka pedig 5–8 °C közé hűlhet a levegő. A szeles idő miatt a valós hőérzet alacsonyabb lesz, ezért célszerű rétegesen öltözködni, különösen, ha a szabadban tartózkodunk. Ez a nap is jellemzően hűvös, szeles, változékony időt hoz, amely fokozottan igényli, hogy felkészüljünk a hőmérséklet-ingadozásokra.

 

Szerdára elvonul a front

Szerdára viszont jelentős változás körvonalazódik, a frontok elvonulásával a légkör stabilizálódik, a szél lecsillapodik, és a nappalok csendes, nyugodt, frontmentes őszi időt ígérnek. A változó vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb, szűrt napsütésre is számíthatunk. A délutáni órákban a hőmérséklet 12 és 17 °C között alakul, így enyhe, kora őszi idő várható. A hét első napjainak szeles, hűvös időszaka után ez a nap már kellemesen nyugodt, kiegyensúlyozott hangulatot teremt a szabadtéri tevékenységekhez, sétákhoz vagy akár kirándulásokhoz. Összességében a hét közepére a frontmentes idő stabilizálja a légkört, csökkenti a szél és a záporok előfordulását, így kellemes, tipikus őszi napok következnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu