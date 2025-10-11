Milyen idő lesz holnap Somogyban?

Az időjárás előrejelzés szerint reggel, a kora órákban mindössze 9 °C körül alakul a hőmérséklet, ekkor még néhol ködfoltok is előfordulhatnak. Dél körül 16 °C-ig emelkedik a hőmérséklet, és többnyire napos, enyhén fátyolfelhős időre számíthatunk. Késő délutánra, estére 14–15 °C-ra hűl vissza a levegő, az ég ekkor is csak helyenként lesz felhős. Csapadék nem valószínű, a csapadék esélye mindössze 5–10 %.

Többnyire napos, enyhén fátyolfelhős időjárásra számíthatunk. Fotó: MW

Szél és UV sugárzás az időjárásban

A szél északnyugati, mérsékelt erősségű lesz, 15–25 km/h közötti lökésekkel.

Az UV-index várhatóan 3-as értéket ér el, ami alacsony–közepes szintnek felel meg.

A légnyomás 1012–1015 hPa között alakul, és lassan emelkedő tendenciát mutat.

Szél térkép. Forrás

Riasztások / Figyelmeztetések

Jelenleg nem érvényes riasztás Somogy megyére a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint.

Összefoglaló

Holnap kellemes, enyhén hűvös, de napos időre készülhetünk Somogyban. A csapadékmentes idő kedvez a szabadtéri programoknak, a délutáni órákban lesz a legmelegebb. Estére fokozatosan lehűl a levegő, de jelentősebb változás nem várható.

Kitekintés holnaputánra

Hétfőn is hasonló időre van kilátás: marad a változóan felhős, többnyire napos idő, gyenge légmozgással. A hőmérsékletben nem lesz számottevő eltérés, délután 17 °C körül tetőzhet a meleg.