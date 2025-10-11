október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei időjárás

19 perce

Milyen idő lesz holnap Somogyban?

Címkék#hőmérséklet#Somogy megyében#Figyelmeztetések

Holnap Somogy vármegyében váltakozóan felhős, de többnyire napos idő várható. Az időjárás a reggeli órákban még hűvös lesz, párás lehet a levegő, később viszont egyre több napsütés ígérkezik, miközben mérsékelt északnyugati szél fúj majd.

Molnár Dániel
Milyen idő lesz holnap Somogyban?

Az időjárás előrejelzés szerint reggel, a kora órákban mindössze 9 °C körül alakul a hőmérséklet, ekkor még néhol ködfoltok is előfordulhatnak. Dél körül 16 °C-ig emelkedik a hőmérséklet, és többnyire napos, enyhén fátyolfelhős időre számíthatunk. Késő délutánra, estére 14–15 °C-ra hűl vissza a levegő, az ég ekkor is csak helyenként lesz felhős. Csapadék nem valószínű, a csapadék esélye mindössze 5–10 %.

Többnyire napos, enyhén fátyolfelhős időjárásra számíthatunk. Fotó: MW
 Többnyire napos, enyhén fátyolfelhős időjárásra számíthatunk. Fotó: MW

Szél és UV sugárzás az időjárásban

A szél északnyugati, mérsékelt erősségű lesz, 15–25 km/h közötti lökésekkel.
Az UV-index várhatóan 3-as értéket ér el, ami alacsony–közepes szintnek felel meg.
A légnyomás 1012–1015 hPa között alakul, és lassan emelkedő tendenciát mutat.

Szél térkép. Forrás

Riasztások / Figyelmeztetések

Jelenleg nem érvényes riasztás Somogy megyére a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint.

Összefoglaló

Holnap kellemes, enyhén hűvös, de napos időre készülhetünk Somogyban. A csapadékmentes idő kedvez a szabadtéri programoknak, a délutáni órákban lesz a legmelegebb. Estére fokozatosan lehűl a levegő, de jelentősebb változás nem várható.

Kitekintés holnaputánra

Hétfőn is hasonló időre van kilátás: marad a változóan felhős, többnyire napos idő, gyenge légmozgással. A hőmérsékletben nem lesz számottevő eltérés, délután 17 °C körül tetőzhet a meleg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu