Kaposvárra is megérkezik a hidegfront – Milyen időre számíthatunk a hétvégén?

Vasárnap délelőtt még nyugodt időre számíthatunk Somogy vármegyében, szélcsendes körülményekkel. A HungaroMet és a Köpönyeg időjárás előrejelzései alapján az északnyugati területeken szakadozó, csökkenő felhőzet ígérkezik, miközben a déli és keleti részeken még elgyengülő, ritkuló esőzések fordulhatnak elő. Délután azonban újabb hidegfront érkezik, az ÉNY-i szél megélénkül, a Dunántúlra ismét csapadékmező vonulhat be. Keleten és délen átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, de a szél és a hőmérséklet-ingadozás miatt érezhető lehűlés várható. Délutánra 11-16 fok lesz a jellemző.

Napos-felhős időjárás várható

Fotó: MW

Milyen időjárás várható a következő napokra?

Hétfőn változékony idő folytatódik. Délelőtt a hidegfront hatására még szeles, napos-felhős idő várható, majd délután a délnyugati szél megerősödésével újabb felhősödés érkezik. Szórványos záporok előfordulhatnak, de tartós esőre nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 11–12 fok körül alakul, a szél továbbra is erős maradhat, így a testhőérzet alacsonyabb lehet.

Kedden újabb hidegfront közelít, ismét erős ÉNY-i széllel, változó, szakadozott felhőzettel. Futó záporok elszórtan előfordulhatnak Somogy megyében, de a nagyobb csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet számos helyen 10 °C alatt várható, éjszaka pedig 5–8 °C köré hűlhet a levegő. A front hatására a szél érzékelhetően hűvösebbnek tűnhet, ezért réteges öltözködés ajánlott.

A következő három napban Somogy vármegyében a szél, a hőmérséklet-ingadozás és a szórványos csapadék lesz a legjellemzőbb, így réteges öltözködés és eső elleni elővigyázatosság ajánlott.