október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

53 perce

Kaposvárra is megérkezik a hidegfront – Milyen időre számíthatunk a hétvégén?

Címkék#délután#felhőzet#Somogy megyében

Somogy megyében a hosszú hétvégén és a hét elején is változékony időre kell készülni. A holnapi időjárás délelőttje még szélcsendes, ritkuló esőkkel tarkított lesz, délután azonban megélénkül az ÉNY-i szél, és újabb csapadékmező érheti el a Dunántúlt.

Munkatársunktól

Vasárnap délelőtt még nyugodt időre számíthatunk Somogy vármegyében, szélcsendes körülményekkel. A HungaroMet és a Köpönyeg időjárás előrejelzései alapján az északnyugati területeken szakadozó, csökkenő felhőzet ígérkezik, miközben a déli és keleti részeken még elgyengülő, ritkuló esőzések fordulhatnak elő. Délután azonban újabb hidegfront érkezik, az ÉNY-i szél megélénkül, a Dunántúlra ismét csapadékmező vonulhat be. Keleten és délen átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, de a szél és a hőmérséklet-ingadozás miatt érezhető lehűlés várható. Délutánra 11-16 fok lesz a jellemző.

Napos-felhős időjárás várható
 Napos-felhős időjárás várható
Fotó: MW

Milyen időjárás várható a következő napokra?

Hétfőn változékony idő folytatódik. Délelőtt a hidegfront hatására még szeles, napos-felhős idő várható, majd délután a délnyugati szél megerősödésével újabb felhősödés érkezik. Szórványos záporok előfordulhatnak, de tartós esőre nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 11–12 fok körül alakul, a szél továbbra is erős maradhat, így a testhőérzet alacsonyabb lehet.

Kedden újabb hidegfront közelít, ismét erős ÉNY-i széllel, változó, szakadozott felhőzettel. Futó záporok elszórtan előfordulhatnak Somogy megyében, de a nagyobb csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet számos helyen 10 °C alatt várható, éjszaka pedig 5–8 °C köré hűlhet a levegő. A front hatására a szél érzékelhetően hűvösebbnek tűnhet, ezért réteges öltözködés ajánlott.

A következő három napban Somogy vármegyében a szél, a hőmérséklet-ingadozás és a szórványos csapadék lesz a legjellemzőbb, így réteges öltözködés és eső elleni elővigyázatosság ajánlott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu