Kaposváron az október 23-i nemzeti ünnep délelőttje még kedvezően alakul, enyhe, időnként napos idővel, de a délután második felétől, estétől markáns változás jön: záporok, zivatarok, erős szél zavarhatja meg a programokat. A hosszú hétvége időjárása is változékonyan alakulnak, csapadékhullámokkal és lehűléssel.

Viharos fordulat jön Kaposváron? – Mutatjuk a következő 3 nap időjárását

Fotó: Molcsanyi Mate

Az 1956-os forradalom emléknapján Kaposváron a délelőtti órákban még kellemes, őszi időre van kilátás: vékonyodó felhőzet, bujkáló napsütés és erősödő délnyugati szél várható. Délutánra akár 21°C is lehet, így a kültéri ünnepi programok ekkor még nagy eséllyel szárazon megvalósulhatnak az időjárásnak köszönhetően.

Változékonyra fordul az időjárás Fotó: Molcsanyi Mate
Változékonyra fordul az időjárás
Fotó: Molcsanyi Mate

A HungaroMet és a Köpönyeg előrejelzései szerint érdemes felkészülni a fordulatra: késő délutántól és estétől nyugat felől erősödő széllel, záporokkal, esővel, helyenként akár zivatarokkal is számolni kell, mivel a térségbe megérkezik egy hidegfront. A csapadékzóna éjszaka tovább terjed, északnyugat felől egyre többfelé áztatva a várost.

 

Kaposvár időjárása: péntek és szombat

Péntekre a csapadékmező kelet felé vonul, de a nap első felében Kaposváron még esőre, záporra lehet számítani. A reggeli órákra 8°C köré hűl a levegő, napközben pedig már csak 13–15°C várható.

A szél továbbra is északnyugati marad, de fokozatosan mérséklődik. Délután felé nyugat felől felszakadozó, változó vastagságú felhőzet is megjelenhet, ezzel együtt a csapadékhajlam csökken.

Szombaton ismét délies irányba fordul a légmozgás, ezzel együtt pedig vastagodó, záródó felhőzet borítja be Kaposvár egét. A nap második felében dél felől újabb csapadékzóna éri el a várost – szórványos esőre, záporokra kell számítani.

A hőmérséklet napközben várhatóan 14–16°C körül alakul, reggelre pedig 9–10°C körüli értékekkel indulhat a nap.

 

