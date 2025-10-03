Nem kegyelmez a hideg a következő napokban sem

október 3., péntek

A hétvégén és a jövő hét elején változékony, de összességében mérsékelten hűvös időre számíthatunk. Igazi őszi időjárás várható az elkövetkezendő napokban.

Szombaton a reggeli órákban többfelé csípős lehet az időjárás, 3–5 °C közé hűl a levegő. A nap folyamán a legtöbb helyen kisüt a nap. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és derült, napos időre van kilátás, a hőmérséklet 13 és 18 °C között alakul. A szél déli, délnyugati irányba fordul, élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik, fronthatás azonban nem várható.

Somogyban is beköszöntött az őszi időjárás

Vasárnapra hidegfront érkezik, amely fokozatosan átalakítja az időjárást. Hajnalban 9–10 °C körüli hőmérsékletre ébredhetünk, Somogy megyében gyenge eső, szitálás sem kizárt. Somogy megyében a nap első felében borongós, csapadékos idő lesz a jellemző, többfelé esőre, záporokra számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet 11 és 17 °C között várható, így a szombatinál hűvösebb, szelesebb, nyirkosabb időben lesz részünk.

Hétfőn már szárazabb, napos-gomolyfelhős idő körvonalazódik. A reggeli órákban fagyra sehol sem kell számítani, de szélcsendes vidékeken pára- és ködképződés valószínű. Napközben 14–19 °C közé emelkedik a hőmérséklet, zápor legfeljebb elszórtan fordulhat elő. Az északnyugati szél azonban élénk, sokfelé erős marad, ami kissé hűvösebb érzetet adhat. Összességében a vasárnapinál nyugodtabb, de továbbra is szeles idő zárja a hét első napját.

 

