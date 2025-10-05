Hidegfront hoz esőt és szeles időt Somogyba, de jövő héten már 20 fok lesz

Somogy vármegye több területén is esős időjárásra lehet számítani. Kaposváron legfeljebb 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, késő délutánra pedig eső is várható, miközben a nyugati szél többfelé megélénkül. Barcson hűvösebb időre kell számítani, a legmelegebb órákban is mindössze 10 fokot mérhetnek, és a délutáni, esti időszakban itt is csapadék valószínű. A Balaton déli partján, Siófokon 13 fok körül alakul a nappali csúcshőmérséklet, és szintén élénk nyugati szél kíséri a borongós, őszies időt.

Időjárás Somogyban és a Balatonnál: az eső után már szépül a tavasz

Fotó: Krausz Andrea

A jövő héten jobbra fordul az időjárás

A jövő hét már száraz, hűvös reggelekkel induló, de egyre enyhébb nappalokat ígér: fokozatosan erősödik a felmelegedés, szerdán már 17–20 Celsius-fok közötti maximumokra számíthatunk. Az okklúziós front miatt kettős fronthatás érvényesülhet, ami fejfájást, koncentrációs zavart és vérnyomás-ingadozást okozhat. A közlekedésben részt vevőknek érdemes fokozottan figyelniük, mivel a frontérzékenység miatti lassabb reakcióidő növelheti a balesetek kockázatát.

