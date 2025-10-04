Repkedtek a mínuszok – nem egészen ilyen októberre gondoltunk

Valahogy nem ilyen októberi időjárásra gondoltunk, amikor az őszi programokat terveztük. Szombat hajnalban ugyanis országszerte fagypont körüli, sőt az alatt alakult a legalacsonyabb hőmérséklet. Somogyban és a Balatonnál is nagyon hideg volt. Segesd és Somogyvár környékén -3 fok, Barcsnál -2, Siófoknál 0 fokot mértek, repkedtek a mínuszok. Aztán a kellemes napsütés már meghozta a kirándulók kedvét, bár a meleg kabátra így is szükség volt az első októberi hétvégén.

Az időjárás kissé hidegebb lett így október első hétvégéjén

Forrás: Időkép

A Balaton vize tovább apad, szombaton mindössze 66 centiméter az átlagos vízszint, a tó vize 13 fokos.

Újabb fordulat az időjárásban

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az idő, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható - írja a Köpönyeg.