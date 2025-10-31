október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Lesz-e változás, kell-e esernyő? Ilyen idő vár ránk holnap Somogyban

Változékony, de alapvetően nyugodt őszi időre készülhetünk vármegyénkben. Az időjárás Somogyban a hét utolsó munkanapján változékony lesz, párásság, felhők és napsütés váltják majd egymást, miközben marad az enyheség. Mutatjuk, a holnapi időjárást, és az azutánit is.

Péntekre frontmentes, szélcsendes, változóan felhős idő alakul ki. Reggel, délelőtt lehet párásság, illetve vékonyodó rétegfelhőzet a valószínűbb, majd a párásság megszűnik és a felhőzet is többfelé szakadozhat, bujkáló és zavartalanabb napsütés is kialakulhat. Említést érdemlő eső nem érkezik, bár elvétve nem kizárt szemerkélés. A holnapi időjárás Somogyban marad enyhe. Este, éjjel változó, szakadozott felhőzet, szélcsendes idő a legvalószínűbb eső nélkül.

Jelenleg nincs érvényben riasztás.

Időjárás Somogy: nyugodt, enyhe napok várják a temetőlátogatókat a hét második felében
Időjárás Somogy: nyugodt, enyhe napok várják a temetőlátogatókat a hét második felében Fotó: Lang Róbert

Csendes időjárás Somogyban - szombat


Az Eumet időjárás-előrejelzése szerint november 1-én, Mindenszenteken ismét élénkülhet a D-ies irányú légmozgás. Előreláthatólag folytatódik a nyugodt, őszi időjárás változó vastagságú, el-elvékonyodó felhőzet melletti időszakos, szűrt napsütéssel, ideális a temetőlátogatáshoz. 

 

Vasárnap

 

Halottak napján már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de továbbra is szokatlanul enyhe időjárás körvonalazódik élénk DNY-i irányú légmozgással. A nap folyamán marad a változó vastagságú fátyolfelhőzet melletti szűrt vagy zavartalanabb napsütés. Valamikor az esti, éjszakai időszakban valószínűsíthető nyugat felől egy hidegfront érkezése erősödő ÉNY-i széllel és a Dunántúlt elérő, szórványos esőket, záporokat adó csapadékmező érkezésével.

Az őszi időjárás a Desedán is mesebeli képet fest
Az őszi időjárás a Desedán is mesebeli képet fest Fotó: Muzslay Péter

A jellemző hőmérséklet átlaga:
péntek 11-18,

szombat 11-19,

vasárnap 11-20 fok várható. 


 

 

