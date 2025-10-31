39 perce
Lesz-e változás, kell-e esernyő? Ilyen idő vár ránk holnap Somogyban
Változékony, de alapvetően nyugodt őszi időre készülhetünk vármegyénkben. Az időjárás Somogyban a hét utolsó munkanapján változékony lesz, párásság, felhők és napsütés váltják majd egymást, miközben marad az enyheség. Mutatjuk, a holnapi időjárást, és az azutánit is.
Péntekre frontmentes, szélcsendes, változóan felhős idő alakul ki. Reggel, délelőtt lehet párásság, illetve vékonyodó rétegfelhőzet a valószínűbb, majd a párásság megszűnik és a felhőzet is többfelé szakadozhat, bujkáló és zavartalanabb napsütés is kialakulhat. Említést érdemlő eső nem érkezik, bár elvétve nem kizárt szemerkélés. A holnapi időjárás Somogyban marad enyhe. Este, éjjel változó, szakadozott felhőzet, szélcsendes idő a legvalószínűbb eső nélkül.
Jelenleg nincs érvényben riasztás.
Csendes időjárás Somogyban - szombat
Az Eumet időjárás-előrejelzése szerint november 1-én, Mindenszenteken ismét élénkülhet a D-ies irányú légmozgás. Előreláthatólag folytatódik a nyugodt, őszi időjárás változó vastagságú, el-elvékonyodó felhőzet melletti időszakos, szűrt napsütéssel, ideális a temetőlátogatáshoz.
Vasárnap
Halottak napján már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de továbbra is szokatlanul enyhe időjárás körvonalazódik élénk DNY-i irányú légmozgással. A nap folyamán marad a változó vastagságú fátyolfelhőzet melletti szűrt vagy zavartalanabb napsütés. Valamikor az esti, éjszakai időszakban valószínűsíthető nyugat felől egy hidegfront érkezése erősödő ÉNY-i széllel és a Dunántúlt elérő, szórványos esőket, záporokat adó csapadékmező érkezésével.
A jellemző hőmérséklet átlaga:
péntek 11-18,
szombat 11-19,
vasárnap 11-20 fok várható.