Lesz-e változás, kell-e esernyő? Ilyen idő vár ránk holnap Somogyban

Péntekre frontmentes, szélcsendes, változóan felhős idő alakul ki. Reggel, délelőtt lehet párásság, illetve vékonyodó rétegfelhőzet a valószínűbb, majd a párásság megszűnik és a felhőzet is többfelé szakadozhat, bujkáló és zavartalanabb napsütés is kialakulhat. Említést érdemlő eső nem érkezik, bár elvétve nem kizárt szemerkélés. A holnapi időjárás Somogyban marad enyhe. Este, éjjel változó, szakadozott felhőzet, szélcsendes idő a legvalószínűbb eső nélkül.



Jelenleg nincs érvényben riasztás.

Időjárás Somogy: nyugodt, enyhe napok várják a temetőlátogatókat a hét második felében Fotó: Lang Róbert

Csendes időjárás Somogyban - szombat



Az Eumet időjárás-előrejelzése szerint november 1-én, Mindenszenteken ismét élénkülhet a D-ies irányú légmozgás. Előreláthatólag folytatódik a nyugodt, őszi időjárás változó vastagságú, el-elvékonyodó felhőzet melletti időszakos, szűrt napsütéssel, ideális a temetőlátogatáshoz.

Vasárnap

Halottak napján már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de továbbra is szokatlanul enyhe időjárás körvonalazódik élénk DNY-i irányú légmozgással. A nap folyamán marad a változó vastagságú fátyolfelhőzet melletti szűrt vagy zavartalanabb napsütés. Valamikor az esti, éjszakai időszakban valószínűsíthető nyugat felől egy hidegfront érkezése erősödő ÉNY-i széllel és a Dunántúlt elérő, szórványos esőket, záporokat adó csapadékmező érkezésével.

Az őszi időjárás a Desedán is mesebeli képet fest Fotó: Muzslay Péter

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek 11-18, szombat 11-19, vasárnap 11-20 fok várható.



