1 órája
Időjárás Somogyban: vége a szép őszünknek, meleg kabát és esernyő bárhol jól jön kedden
Ahogyan arra számítani lehet ilyentájt, októberi marad az idő holnap is. Kedden is változékony, de inkább hűvös időjárás várható Somogy vármegyében.
A következő napokban Somogy vármegyében és Kaposvár térségében változékony, hűvös őszi időjárásra van kilátás. A HungaroMet és a Köpönyeg előrejelzései szerint hétfőn eleinte több helyen kisüthet a nap, de délutánra megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulhatnak. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap.
Őszi marad az időjárás
Kedden a délkeleti-délnyugati szél időnként megélénkül, helyenként erősödhet is. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 17 fok között alakul, éjszaka 4–9 fok közé hűlhet a levegő. A héten egyébként sem kell kellemes melegre számítani, hiszen így október közepén átlépve már aligha van kilátás enyhe időjárásra. Ezekben a napokban a változékony, felhőátvonulásokkal tarkított idő várható. Kedden és szerdán helyenként kisebb esők, záporok alakulhatnak ki, különösen a vármegye nyugati részén. A nappali hőmérséklet 12–16 fok körül mozog majd, hajnalban pedig többfelé 3–7 fokig süllyedhet a hőmérő higanyszála. A szél többnyire mérsékelt marad, de időnként élénk lökésekre is számítani kell.
A somogyiaknak érdemes rétegesen öltözködni, hiszen a reggelek már kimondottan hűvösek, délutánra viszont időnként még előfordulhat enyhébb idő. Az esernyő sem árt, mert a záporok rövid idő alatt, váratlanul is megérkezhetnek. A szelesebb időszakok miatt a kerti bútorokat, eszközöket érdemes biztonságosan rögzíteni.