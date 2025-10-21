Időjárás Somogyban: vége a szép őszünknek, meleg kabát és esernyő bárhol jól jön kedden

A következő napokban Somogy vármegyében és Kaposvár térségében változékony, hűvös őszi időjárásra van kilátás. A HungaroMet és a Köpönyeg előrejelzései szerint hétfőn eleinte több helyen kisüthet a nap, de délutánra megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is előfordulhatnak. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap.

Barátságtalan és változékony őszi időjárás vár ránk

Fotó: MW

Őszi marad az időjárás

Kedden a délkeleti-délnyugati szél időnként megélénkül, helyenként erősödhet is. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 17 fok között alakul, éjszaka 4–9 fok közé hűlhet a levegő. A héten egyébként sem kell kellemes melegre számítani, hiszen így október közepén átlépve már aligha van kilátás enyhe időjárásra. Ezekben a napokban a változékony, felhőátvonulásokkal tarkított idő várható. Kedden és szerdán helyenként kisebb esők, záporok alakulhatnak ki, különösen a vármegye nyugati részén. A nappali hőmérséklet 12–16 fok körül mozog majd, hajnalban pedig többfelé 3–7 fokig süllyedhet a hőmérő higanyszála. A szél többnyire mérsékelt marad, de időnként élénk lökésekre is számítani kell.

A somogyiaknak érdemes rétegesen öltözködni, hiszen a reggelek már kimondottan hűvösek, délutánra viszont időnként még előfordulhat enyhébb idő. Az esernyő sem árt, mert a záporok rövid idő alatt, váratlanul is megérkezhetnek. A szelesebb időszakok miatt a kerti bútorokat, eszközöket érdemes biztonságosan rögzíteni.