2 órája
Rossz hírünk van a fejfájósoknak: frontból kapunk hideget és meleget is
Szerdán a nap nagy részében változó felhőzet mellett rövid napos időszakokra is számíthatunk Somogyban. Az időjárás délutántól nyugat felől egy hidegfront hatására fokozatosan romlik, estétől pedig helyenként erősödő széllökésekre lehet számítani. A reggeli 8–10 °C után délutánra 19–21 °C köré melegszik a levegő, majd estétől ismét lehűlés várható.
A nap nagy részében a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, ám délutántól nyugat felől egy hidegfront közeledik, amely fokozatosan beborítja az eget, írja a HungaroMet és a Köpönyeg.hu. Kora délutánig elszórtan, elsősorban a középső és keleti országrészekben alakulhatnak ki záporok, majd késő délutántól, estétől nyugat felől egyre több helyen elered az eső. Mutatjuk milyen lesz az időjárás Somogyban.
Tombol az őszi időjárás
Kaposvár és környékén kedden többnyire közepesen felhős, időnként napsütéses időre számíthatunk, de a délutáni óráktól egy közeledő hidegfront hatására fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől egyre többfelé eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati szél napközben többnyire mérsékelt marad, azonban estére az ereje átalakul, és időnként erős, helyenként viharos lökések is kísérhetik. A reggeli órákban 8–10 °C körül alakul a hőmérséklet, délutánra pedig 19–21 °C-ig melegszik a levegő, majd késő estére ismét lehűlés kezdődik. A héten egyébként továbbra is változékony, felhőátvonulásokkal tarkított idő várható, és különösen a vármegye nyugati részein fordulhatnak elő gyakrabban záporok. De október 23-án akár 23 fok is lehet a hőmérséklet.
A somogyiaknak érdemes rétegesen öltözködni, mivel a reggelek már hűvösek, délután viszont még előfordulhat enyhébb idő.