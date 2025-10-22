Rossz hírünk van a fejfájósoknak: frontból kapunk hideget és meleget is

A nap nagy részében a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, ám délutántól nyugat felől egy hidegfront közeledik, amely fokozatosan beborítja az eget, írja a HungaroMet és a Köpönyeg.hu. Kora délutánig elszórtan, elsősorban a középső és keleti országrészekben alakulhatnak ki záporok, majd késő délutántól, estétől nyugat felől egyre több helyen elered az eső. Mutatjuk milyen lesz az időjárás Somogyban.

Őszi időjárás marad Somogyban

Fotó: Muzslay Péter

Tombol az őszi időjárás

Kaposvár és környékén kedden többnyire közepesen felhős, időnként napsütéses időre számíthatunk, de a délutáni óráktól egy közeledő hidegfront hatására fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és estétől egyre többfelé eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati szél napközben többnyire mérsékelt marad, azonban estére az ereje átalakul, és időnként erős, helyenként viharos lökések is kísérhetik. A reggeli órákban 8–10 °C körül alakul a hőmérséklet, délutánra pedig 19–21 °C-ig melegszik a levegő, majd késő estére ismét lehűlés kezdődik. A héten egyébként továbbra is változékony, felhőátvonulásokkal tarkított idő várható, és különösen a vármegye nyugati részein fordulhatnak elő gyakrabban záporok. De október 23-án akár 23 fok is lehet a hőmérséklet.

A somogyiaknak érdemes rétegesen öltözködni, mivel a reggelek már hűvösek, délután viszont még előfordulhat enyhébb idő.