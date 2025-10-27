Milyen idő lesz Somogyban? - Néha előbújik a nap, de kell az esernyő is

Somogy vármegye időjárása keddre mérsékelten hűvös, őszi napot ígér. A nappali hőmérséklet 13 Celsius körül alakul, míg éjszaka 6 Celsiusra csökken. A Balaton térségében hasonlóan enyhe időre számíthatunk. Ott nappal 14–15, éjszaka pedig 7–8 Celsius körüli hőmérsékletekre kell számítani. Mutatjuk, milyen idő lesz kedden Somogyban és Kaposváron.

Őszi időjárás vár ránk, hűvös napok következnek.

Fotó: Győrffy István

Csapadékra nem kell számítani kedden, az égbolt túlnyomórészt derült vagy enyhén felhős lesz. A szél mérsékelt lesz, északnyugati irányból, 15–20 kilométeres sebességgel. A Balaton három medencéjében – keleti, nyugati és középső – nem lesz nyugalom: a hullámok magassága 30–40 centiméter között alakul.

Allergiás tünetekre hajlamosaknak érdemes figyelniük a levegő pollenkoncentrációjára. A parlagfű pollenkoncentrációja országos átlagban alacsony szintre csökkent, de szárazabb, enyhébb időszakokban helyenként még visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek, így a parlagfű pollenkoncentrációja esetenként elérheti a közepes szintet. A pázsitfűfélék és a kora nyári gyomok pollenkoncentrációja is alacsony szinten van.

Legalább az UV-sugárzásra nem lesz sok gondunk, ugyanis annak mértéke mérsékelt, így a napsütéses órákban is elegendő a könnyű fényvédelem. Kettős fronthatás terheli szervezetünket ezekben a napokban. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).

A hűvös, de napos időben ajánlott réteges öltözködés. A nappali hőmérséklethez megfelelően vékonyabb, míg az esti lehűléshez melegebb ruházat szükséges. A színek tekintetében a föld színei – barna, bézs, sötétzöld – illenek leginkább az őszi tájhoz, de a sötétkék és a szürke is megfelelő választás lehet.