október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Fagyhat éjjel, de napközben belemerülünk az ősz simogató tenyerébe – ilyen lesz az időjárás Somogyban

Címkék#gomolyfelhő#októberi#nap

Szombaton Somogy megyében száraz, napos idő alakul ki, csapadék nem várható. Reggel az időjárás hűvösebb lesz, délután azonban körülbelül 15 °C köré melegszik a levegő.

Molnár Dániel

Ha eddig esernyővel a táskádban indultál útnak, most végre otthon hagyhatod: úgy tűnik, a hétvége első napja a napsütésről és a kellemes őszi levegőről fog szólni. A reggeli hűvös, párás levegőt hamar felváltja a napsütés.
Az ország nagy részén csökken a felhőzet, helyenként kevés gomolyfelhő előfordulhat, de a délutáni órákban többnyire napos, csapadékmentes időjárásra számíthatunk. Ideális nap lesz egy őszi sétára, kirándulásra vagy akár csak egy nyugodt kávézásra a teraszon.

Őszies, kissé hűvös de kellemes időjárás Somogyban. Fotó: MW
Őszies, kissé hűvös de kellemes időjárás Somogyban
Fotó: MW

Viszonylag hűvös, de kellemes időjárás ígérkezik

Somogy megyében, különösen Kaposvár térségében, száraz, viszonylag hűvös, de kellemes idő ígérkezik. A reggeli órákban még enyhe pára ülhet meg a tájon, de ahogy a nap előbújik, fokozatosan kitisztul az ég. Délutánra már a napsütés lesz túlsúlyban, a levegő pedig friss és tiszta marad. Hűvös, de barátságos napra ébredünk.

DSC_9555
Hűvösebb, de néhol napos kellemes idő várható
Fotó: Csapó Balázs

A hajnali órákban 3 °C körüli minimumra ébredhetünk, ezért érdemes rétegesen öltözni, de a délutáni órákban már 15 °C köré melegszik a levegő. Az északnyugati szél 15–25 km/h-s lökésekkel frissíti majd a napot, de zavaró erősségű légmozgásra nem kell számítani. Az UV-index mérsékelten alacsony, a légnyomás pedig csak kisebb ingadozásokat mutat — az időjárás alapvetően nyugodt marad.
A Köpönyeg.hu előrejelzései alapján nincs érvényben riasztás Somogy vármegye területén.

Vasárnap marad a csendes őszi idő

Vasárnap is marad a száraz, csendes őszi idő, bár a nap folyamán kissé több gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A hőmérséklet tovább enyhülhet, a délutáni órákban akár 16–17 °C is lehet, így a hétvége mindkét napja kedvez a szabadtéri programoknak. Jelentős lehűlésre vagy csapadékra továbbra sem kell készülni – igazi októberi harmónia várja Somogyot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu