Fagyhat éjjel, de napközben belemerülünk az ősz simogató tenyerébe – ilyen lesz az időjárás Somogyban

Ha eddig esernyővel a táskádban indultál útnak, most végre otthon hagyhatod: úgy tűnik, a hétvége első napja a napsütésről és a kellemes őszi levegőről fog szólni. A reggeli hűvös, párás levegőt hamar felváltja a napsütés.

Az ország nagy részén csökken a felhőzet, helyenként kevés gomolyfelhő előfordulhat, de a délutáni órákban többnyire napos, csapadékmentes időjárásra számíthatunk. Ideális nap lesz egy őszi sétára, kirándulásra vagy akár csak egy nyugodt kávézásra a teraszon.

Őszies, kissé hűvös de kellemes időjárás Somogyban

Fotó: MW

Viszonylag hűvös, de kellemes időjárás ígérkezik

Somogy megyében, különösen Kaposvár térségében, száraz, viszonylag hűvös, de kellemes idő ígérkezik. A reggeli órákban még enyhe pára ülhet meg a tájon, de ahogy a nap előbújik, fokozatosan kitisztul az ég. Délutánra már a napsütés lesz túlsúlyban, a levegő pedig friss és tiszta marad. Hűvös, de barátságos napra ébredünk.

Hűvösebb, de néhol napos kellemes idő várható

Fotó: Csapó Balázs

A hajnali órákban 3 °C körüli minimumra ébredhetünk, ezért érdemes rétegesen öltözni, de a délutáni órákban már 15 °C köré melegszik a levegő. Az északnyugati szél 15–25 km/h-s lökésekkel frissíti majd a napot, de zavaró erősségű légmozgásra nem kell számítani. Az UV-index mérsékelten alacsony, a légnyomás pedig csak kisebb ingadozásokat mutat — az időjárás alapvetően nyugodt marad.

A Köpönyeg.hu előrejelzései alapján nincs érvényben riasztás Somogy vármegye területén.

Vasárnap marad a csendes őszi idő

Vasárnap is marad a száraz, csendes őszi idő, bár a nap folyamán kissé több gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A hőmérséklet tovább enyhülhet, a délutáni órákban akár 16–17 °C is lehet, így a hétvége mindkét napja kedvez a szabadtéri programoknak. Jelentős lehűlésre vagy csapadékra továbbra sem kell készülni – igazi októberi harmónia várja Somogyot.