Óriási fordulat jön az időjárásban

Vasárnap sok helyen volt eső, záporeső és az északnyugati szél is megerősödött. Kaposváron körülbelül 14 fok volt a legmelegebb órákban. Jó hír viszont, hogy enyhülés lesz, érkezik az időjárás-változás. A hét elején még marad az esős, hideg idő. Szerdától azonban jobbra fordul az idő, melegszik a levegő és csapadék sem valószínű – írja a Köpönyeg.

Időjárás-változás – érkezik az enyhébb levegő

Forrás: Pixabay

Részletek az időjárás-változásról – visszajön a vénasszonyok nyara?

Hétfőn változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős. Reggel északkeleten ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Kedden nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő lehet. Máshol ezzel szemben napos, gomolyfelhős idő valószínű. Élénk marad a szél. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szerdán délelőtt gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég. Csapadékra ugyanakkor kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön a ködfoltok megszűnése után többórás napsütés várható rétegfelhőkkel, eső nélkül. 19 fok körül alakul a maximum.