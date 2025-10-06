október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Melegedést hoz ma az időjárás-változás, akár 20 fok is lehet a héten

Címkék#hőmérséklet#csapadék#időjárás#Kaposvár#Balaton#Köpönyeg

Enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. Ezen a héten akár 20 fok is lehet, az időjárás-változással csökken a csapadékhajlam.

Sonline.hu

Ma Kaposváron és Barcson 15 fok várható, erős lesz az északnyugati szél. Siófokon 14 fokig emelkedik a nappali hőmérséklet, és a Balatonnál is erős északnyugati szélre kell számítani. A jelentős időjárás-változás szerdától hoz enyhülést, amikor melegedni kezd a levegő és megjön a 20 fok. Napközben fronthatásokra nem kell számítani.

Időjárás-változás
Időjárás-változás – jön a szép idő
Fotó: Pixabay/Vika Glitter

Kedden nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő lehet – írja a Köpönyeg. Máshol ezzel szemben napos, gomolyfelhős idő valószínű. Élénk marad a szél. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szerdától várható a komolyabb időjárás-változás

Szerdán délelőtt gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég. Csapadékra ugyanakkor kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu