Melegedést hoz ma az időjárás-változás, akár 20 fok is lehet a héten

Ma Kaposváron és Barcson 15 fok várható, erős lesz az északnyugati szél. Siófokon 14 fokig emelkedik a nappali hőmérséklet, és a Balatonnál is erős északnyugati szélre kell számítani. A jelentős időjárás-változás szerdától hoz enyhülést, amikor melegedni kezd a levegő és megjön a 20 fok. Napközben fronthatásokra nem kell számítani.

Időjárás-változás – jön a szép idő

Fotó: Pixabay/Vika Glitter

Kedden nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő lehet – írja a Köpönyeg. Máshol ezzel szemben napos, gomolyfelhős idő valószínű. Élénk marad a szél. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szerdától várható a komolyabb időjárás-változás

Szerdán délelőtt gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég. Csapadékra ugyanakkor kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.

