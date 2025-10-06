1 órája
Melegedést hoz ma az időjárás-változás, akár 20 fok is lehet a héten
Enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. Ezen a héten akár 20 fok is lehet, az időjárás-változással csökken a csapadékhajlam.
Ma Kaposváron és Barcson 15 fok várható, erős lesz az északnyugati szél. Siófokon 14 fokig emelkedik a nappali hőmérséklet, és a Balatonnál is erős északnyugati szélre kell számítani. A jelentős időjárás-változás szerdától hoz enyhülést, amikor melegedni kezd a levegő és megjön a 20 fok. Napközben fronthatásokra nem kell számítani.
Kedden nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő lehet – írja a Köpönyeg. Máshol ezzel szemben napos, gomolyfelhős idő valószínű. Élénk marad a szél. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.
Szerdától várható a komolyabb időjárás-változás
Szerdán délelőtt gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég. Csapadékra ugyanakkor kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.