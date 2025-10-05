október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Óriási fordulat jön az időjárásban

Címkék#csapadék#időjárás#Kaposvár#Köpönyeg#fordulat

A jövő héten fokozatosan átalakul az idő. A jelentős időjárás-változás szerdától hoz enyhülést, amikor melegedni kezd a levegő, és eláll az eső.

Sonline.hu

Vasárnap sok helyen volt eső, záporeső és az északnyugati szél is megerősödött. Kaposváron körülbelül 14 fok volt a legmelegebb órákban. Jó hír viszont, hogy enyhülés lesz, érkezik az időjárás-változás. A hét elején még marad az esős, hideg idő. Szerdától azonban jobbra fordul az idő, melegszik a levegő és csapadék sem valószínű – írja a Köpönyeg.

Időjárás-változás
Időjárás-változás – érkezik az enyhébb levegő
Forrás: Pixabay

Részletek az időjárás-változásról – visszajön a vénasszonyok nyara?

Hétfőn változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős. Reggel északkeleten ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Kedden nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő lehet. Máshol ezzel szemben napos, gomolyfelhős idő valószínű. Élénk marad a szél. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.
Szerdán délelőtt gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég. Csapadékra ugyanakkor kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
Csütörtökön a ködfoltok megszűnése után többórás napsütés várható rétegfelhőkkel, eső nélkül. 19 fok körül alakul a maximum.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu