Olyan frontok jönnek, hogy lehasad a fejünk
A hétvégére készülődve sokan reménykednek kellemes időben a szabadtéri programokhoz. Az időjárás péntektől vasárnapig változékony lesz: ködös, borongós reggel után napsütés, majd záporok is tarkítják a következő napokat. A frontérzékenyeknek érdemes felkészülniük, hiszen a légnyomás-ingadozás fejfájást és ízületi panaszokat is előhozhat.
Fejfájás, migrén – ennél nagyobb is lehet a baj, ha nem elég az alvás.
Fotó: fizkes
A hétvége elején változékony, de viszonylag kellemes őszies időjárás ígérkezik Somogyban. Pénteken reggel 5–9 °C körüli hőmérséklettel indul a nap, kezdetben kissé párás, enyhén borult lehet az égbolt, de délelőtt fokozatosan felszakadozik a felhőzet, s délután akár napsütés is várható. A délutáni maximumok 11–13°C körül alakulhatnak.
Csendesebb, naposabb időjárás várható
Szombaton csendesebb, naposabb idő szerepel a várható menetrendben. Reggel 3–5 °C között alakulhat a hideg, de napközben akár 13 °C-ra is melegedhet a levegő. A felhők nagy része háttérbe húzódhat, derült időre számíthatunk, és a légmozgás sem lesz túl élénk.
Esőzónák is kialakulhatnak
Vasárnapra fokozatos változás érkezik: hajnali órákban 9–10 °C körül várható a hőmérséklet, reggeli órákban gyenge eső, szitálás is előfordulhat Somogy megyében. Délutánra a légkör tovább borul, a felhőzet sűrűsödik, eső zónák is kialakulhatnak. A nap folyamán 11–12 °C körüli maximum várható.
Fejfájás és ízületi fájdalmak is kínozhatják az érzékenyeket
A pénteki párás és reggeli hűvös idő szélesebb körben terhelheti a légutakat, különösen az érzékenyebb szervezetűeknél – ilyenkor hajlamosabb lehet az asztma vagy az allergiás panaszok fellángolása. A szombati nap viszont kedvezőbb: a napsütés és a stabilabb légkör javíthatja a közérzetet, csökkentheti a fejfájások és migrénes tünetek gyakoriságát. Ugyanakkor vasárnap, a fokozódó felhőzet és az eső kialakulása, valamint a légnyomás-ingadozás kedvezhet a fejfájásnak, ízületi érzékenységnek, különösen azoknál, akik korábban erre hajlamosak. Reumás betegeknek, idősebbeknek és légzőszervi problémával élőknek javasolt rétegesen öltözködni, figyelni a test jelzéseit, és amikor lehet, fedett helyen tartózkodni.