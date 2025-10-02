október 2., csütörtök

Olyan frontok jönnek, hogy lehasad a fejünk

A hétvégére készülődve sokan reménykednek kellemes időben a szabadtéri programokhoz. Az időjárás péntektől vasárnapig változékony lesz: ködös, borongós reggel után napsütés, majd záporok is tarkítják a következő napokat. A frontérzékenyeknek érdemes felkészülniük, hiszen a légnyomás-ingadozás fejfájást és ízületi panaszokat is előhozhat.

Fejfájás, migrén – ennél nagyobb is lehet a baj, ha nem elég az alvás.

Fotó: fizkes

A hétvége elején változékony, de viszonylag kellemes őszies időjárás ígérkezik Somogyban. Pénteken reggel 5–9 °C körüli hőmérséklettel indul a nap, kezdetben kissé párás, enyhén borult lehet az égbolt, de délelőtt fokozatosan felszakadozik a felhőzet, s délután akár napsütés is várható. A délutáni maximumok 11–13°C körül alakulhatnak.

őszies időjárás kép
Őszies időjárás köszöntött be. - Fotó: MW

Csendesebb, naposabb időjárás várható

Szombaton csendesebb, naposabb idő szerepel a várható menetrendben. Reggel 3–5 °C között alakulhat a hideg, de napközben akár 13 °C-ra is melegedhet a levegő. A felhők nagy része háttérbe húzódhat, derült időre számíthatunk, és a légmozgás sem lesz túl élénk.

20250929_Őszi témájú képek_Veszprém megye_FI_VN (52)
Fotó: MW

Esőzónák is kialakulhatnak

Vasárnapra fokozatos változás érkezik: hajnali órákban 9–10 °C körül várható a hőmérséklet, reggeli órákban gyenge eső, szitálás is előfordulhat Somogy megyében. Délutánra a légkör tovább borul, a felhőzet sűrűsödik, eső zónák is kialakulhatnak. A nap folyamán 11–12 °C körüli maximum várható.

IMG_1181
Eső is kialakulhat.
Fotó: Szakony Attila SZA

Fejfájás és ízületi fájdalmak is kínozhatják az érzékenyeket

A pénteki párás és reggeli hűvös idő szélesebb körben terhelheti a légutakat, különösen az érzékenyebb szervezetűeknél – ilyenkor hajlamosabb lehet az asztma vagy az allergiás panaszok fellángolása. A szombati nap viszont kedvezőbb: a napsütés és a stabilabb légkör javíthatja a közérzetet, csökkentheti a fejfájások és migrénes tünetek gyakoriságát. Ugyanakkor vasárnap, a fokozódó felhőzet és az eső kialakulása, valamint a légnyomás-ingadozás kedvezhet a fejfájásnak, ízületi érzékenységnek, különösen azoknál, akik korábban erre hajlamosak. Reumás betegeknek, idősebbeknek és légzőszervi problémával élőknek javasolt rétegesen öltözködni, figyelni a test jelzéseit, és amikor lehet, fedett helyen tartózkodni.

 

