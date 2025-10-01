Jégdara-zápor, zivatar: bedurvulhat az időjárás, kettészakad az ország!

– Hazánk északi felén több helyen felhős időre ébredhetünk, de majd ott is egyre jobban gomolyosodik a felhőzet – tájékoztatott szerdán a HungaroMet Zrt. – Másutt - a pára és köd feloszlását követően - eleinte gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, majd a gomolyfelhők egyre többfelé összeállhatnak ezáltal közepesen vagy erősen felhős időt okozva.

Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Dunántúl északnyugati részén és Borsodban helyenként erős lökések kísérik. A maximum-hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. Késő estére 4 és 11 fok közé hűl le a levegő.