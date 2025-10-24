október 24., péntek

Időjárási anomália

Kettészakadt az ország: viharos szél kísérte a front átvonulását – erős széllökések a Balatonnál

Harsányi Miklós
Kettészakadt az ország: viharos szél kísérte a front átvonulását – erős széllökések a Balatonnál

– Markáns hidegfront érkezett tegnap, amely az ország nagy részén kiadós esőt okozott – közölte pénteken reggel a HungaroMet Nonprofit Zrt. – A legnagyobb mennyiség a Dunántúl északnyugati, nyugati részein jött össze, ahol területi átlagban is meghaladta a 30 mm-t a napi csapadékösszeg.

Markáns hidegfront érkezett tegnap, amely az ország nagy részén kiadós esőt okozott
Markáns hidegfront érkezett tegnap, amely az ország nagy részén kiadós esőt okozott

 

Az eső mellett erős, viharos szél kísérte a front átvonulását - és a front mögött ma is sokfelé marad a szeles idő. Időszakosan viharos lökések több helyen is voltak, a szélre érzékeny, magasabban fekvő állomásainkon és a Balaton térségében 80 km/h-át meghaladó lökések is előfordultak.

 

