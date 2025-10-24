Kettészakadt az ország: viharos szél kísérte a front átvonulását – erős széllökések a Balatonnál

– Markáns hidegfront érkezett tegnap, amely az ország nagy részén kiadós esőt okozott – közölte pénteken reggel a HungaroMet Nonprofit Zrt. – A legnagyobb mennyiség a Dunántúl északnyugati, nyugati részein jött össze, ahol területi átlagban is meghaladta a 30 mm-t a napi csapadékösszeg.

Az eső mellett erős, viharos szél kísérte a front átvonulását - és a front mögött ma is sokfelé marad a szeles idő. Időszakosan viharos lökések több helyen is voltak, a szélre érzékeny, magasabban fekvő állomásainkon és a Balaton térségében 80 km/h-át meghaladó lökések is előfordultak.