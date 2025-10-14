Hűvös hajnal, ragyogó délután – milyen idő lesz Kaposváron kedden?

Kedden hajnalban friss, hűvös reggelre ébredhetünk Kaposváron: a minimum-hőmérséklet várhatóan 4–6 °C között alakul. Az ég kezdetben közepesen felhős lehet, később fokozatosan tisztulhat — eső nem várható. A szél gyenge marad, enyhe légmozgás várható.

Délben és délután a holnapi időjárás egyhangúan napos és kellemes lesz: a maximum-hőmérséklet 15–17 °C körül alakul. A nap nagy részében derült ég várható, néhány fátyolfelhővel tarkítva. A szél mérsékelt marad, délnyugati vagy nyugatias komponenssel — nem zavaró erősségben. Csapadék továbbra sem valószínű.

Estére a hőmérséklet fokozatosan 8–10 °C köré csökken, a levegő lehűl, de a légmozgás továbbra is gyenge lesz. Az ég változóan felhős maradhat, helyenként derült foltokkal — de esőre figyelmeztetés nem kell.

Szerdán a reggeli órákban ismét hűvös kezdet várható, a délutáni órákban pedig napos, száraz idő jellemzi a napot hasonló hőmérsékletekkel.

Összegzés:

Mindent összevetve Kaposváron kedden a holnapi időjárás friss reggellel, napos napszakokkal és csapadékmentes viszonyokkal kecsegtet — ideális őszi sétaidő.

RIASZTÁS:

Riasztás jelenleg nincs érvényben.