október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frontmentes napok

32 perce

Éjjel megfagynak a kint felejtett virágok – milyen idő lesz holnap Somogyban?

Címkék#hőmérséklet#csapadék#felhőzet#reggel#megyék#fátyolfelhő#nap

Napos, szűrt fényű, de csapadékmentes időjárás várható a következő napokban. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Somogy vármegyében.

Dombi Regina
Éjjel megfagynak a kint felejtett virágok – milyen idő lesz holnap Somogyban?

Szél és fátyolfelhők – mutatjuk, milyen idő lesz holnap Somogyban

Forrás: Getty Images

Vasárnap igazi vénasszonyok nyarát idéző időjárást jellemezte megyénket, hétfőre azonban már számolnunk fátyolfelhők megjelenésével is. Az időjósok csapadékra nem kell számítani a hét első napján, a legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül alakul. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Somogyban. 

milyen idő lesz holnap
Sok napsütésre számíthatunk a következő napokban – mutatjuk, milyen idő lesz holnap megyénkben
Forrás:  MW

Milyen idő lesz holnap Somogy vármegyében?

A köpönyeg.hu előrejelzései szerint hétfőn több órán át süt majd a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk.

A hét eslő napján többfelé fagyos lesz a reggel, a legalacsonyabb hőmérséklet -5 és +5 fok között alakul. Napközben nyugat, délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csapadék továbbra sem várható. Keleten, északkeleten még kitart a derült, napos idő. A keleti, északkeleti tájak kivételével sokfelé élénk, északnyugaton erős lesz a délkeleti szél. Délutánra Kaposvár környékén akár 17 fokot is mérhetünk majd. 

IMG_5223
Az őszi színek megjelentek már – napsütés és fátyolfelhők váltják egymást megyékben holnap
Forrás: illusztráció / MW-archív

Front és pollenmentes időjárás 

Hétfőn számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek továbbra is javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A hűvös reggelek miatt fontos, hogy melegen és rétegesen öltözzünk, most már jelentős a megfázás veszélye.

Országosan alacsony-közepes szinten van jelen a parlagfű virágporának mennyisége, de szombaton a megerősödő szél hatására átmenetileg többfelé közepes szintre emelkedett a pollenterhelés. A többi lágyszárú allergén, valamint a fenyőfélék pollenje is előfordulhat még a levegőben, de legfeljebb alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan közepes-magas szinten van jelen.

Fronthatásra nem kell számítani, nem ropognak tovább az ízületek
Forrás: actimove.hu

Mire számíthatunk a következő napokban? – időjárás előrejelzés

Kedden nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és helyenként gyenge eső vagy szitálás is előfordulhat. A délkeleti szél élénkebbé válik. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. 

Szerdán többnyire borult lesz az ég, többfelé lehet eső, zápor. A hőmérséklet maximuma 19 fok körül várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu