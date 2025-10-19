Éjjel megfagynak a kint felejtett virágok – milyen idő lesz holnap Somogyban?

Vasárnap igazi vénasszonyok nyarát idéző időjárást jellemezte megyénket, hétfőre azonban már számolnunk fátyolfelhők megjelenésével is. Az időjósok csapadékra nem kell számítani a hét első napján, a legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül alakul. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Somogyban.

Sok napsütésre számíthatunk a következő napokban – mutatjuk, milyen idő lesz holnap megyénkben

Forrás: MW

Milyen idő lesz holnap Somogy vármegyében?

A köpönyeg.hu előrejelzései szerint hétfőn több órán át süt majd a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk.

A hét eslő napján többfelé fagyos lesz a reggel, a legalacsonyabb hőmérséklet -5 és +5 fok között alakul. Napközben nyugat, délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csapadék továbbra sem várható. Keleten, északkeleten még kitart a derült, napos idő. A keleti, északkeleti tájak kivételével sokfelé élénk, északnyugaton erős lesz a délkeleti szél. Délutánra Kaposvár környékén akár 17 fokot is mérhetünk majd.

Az őszi színek megjelentek már – napsütés és fátyolfelhők váltják egymást megyékben holnap

Forrás: illusztráció / MW-archív

Front és pollenmentes időjárás

Hétfőn számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek továbbra is javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A hűvös reggelek miatt fontos, hogy melegen és rétegesen öltözzünk, most már jelentős a megfázás veszélye.

Országosan alacsony-közepes szinten van jelen a parlagfű virágporának mennyisége, de szombaton a megerősödő szél hatására átmenetileg többfelé közepes szintre emelkedett a pollenterhelés. A többi lágyszárú allergén, valamint a fenyőfélék pollenje is előfordulhat még a levegőben, de legfeljebb alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan közepes-magas szinten van jelen.

Fronthatásra nem kell számítani, nem ropognak tovább az ízületek

Forrás: actimove.hu

Mire számíthatunk a következő napokban? – időjárás előrejelzés

Kedden nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és helyenként gyenge eső vagy szitálás is előfordulhat. A délkeleti szél élénkebbé válik. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.

Szerdán többnyire borult lesz az ég, többfelé lehet eső, zápor. A hőmérséklet maximuma 19 fok körül várható.