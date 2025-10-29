Viharos széllökések várhatók – mutatjuk, milyen idő lesz holnap Somogyban?

A következő napokra ugyan igazán meleg időt ígértek az időjósok, de csütörtökön számolni kell némi csapadékkal. A hőmérséklet 20 fok körül alakul, így a lenge öltözet is elegendő lehet, de jobb, ha az esernyőt is magunknál tartjuk. Lássuk, milyen idő lesz holnap vármegyénkben.

Viharos széllökések és csapadék – mutatjuk milyen idő lesz holnap Somogyban

Fotó: Pixabay/Vika Glitter

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Somogyban

A köpönyeg.hu előrejelzései szerint a következő napok időjárása a szokatlanul meleg hőmérséklet mellett változékonyságot ígér. Felhők, pára, reggelként köd, csapadék és viharos szél is szerepel a következő napok repertoárjában.

Csütörtökön a többórás napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet egyes helyeken már 20 fok körül alakul. A déli-délnyugati, majd nyugatiasra forduló szelet élénk, nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Kora reggel a Dunától keletre és a kevésbé szeles dél-dunántúli részeken 2-9 fok lesz, a szelesebb dunántúli tájakon és magasabban fekvő területeken 9-15, napközben 15-23 fokot mérhetünk.

A csapadék mellett azért sok napsütésre is számíthatunk csütörtökön Kaposváron

Fotó: Ecker Magdolna

A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzése szerint a következő napokban melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítőképességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.

A fronthatás nem kíméli a fejfájósokat

Fotó: Gémes Sándor

Mi várható a folytatásban?

Péntek reggel pára-, illetve ködfoltok nehezíthetik a látási viszonyokat. Délutánra változóan felhős, száraz idő ígérkezik, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora délután 13-21 fok várható, a felhősebb tájakon lesz hűvösebb.

Mindenszentek napján párás, helyenként ködös reggelre ébredhetünk, napközben azonban a rétegfelhők mellett többórás napsütésre is számíthatunk. A hőmérséklet továbbra is 20 fok körül tetőzik.