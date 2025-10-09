Szétszakítja Somogyot a szél hétvégén – mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Somogyban

Igencsak késésben van a vénasszonyok nyara Somogyban, eddig elképesztően szélsőséges időjárás jellemezte vármegyénket. A hirtelen jött hideg sokakat meglepett, megy is a zsörtölődés, hogy már kattintgatnunk kell a konvektort. A hétvége sem kecsegtet minket túl sok jóval, pénteken viharos szél szakíthatja szét Somogyot. Összefoglaló milyen idő lesz holnap Somogyban.

Fotó: subman

A köpönyeg.hu előrejelzései szerint pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Napközben az északnyugatira forduló szél sokfelé megélénkül, megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Kora reggel 3-11, napközben 14-21 fokot mérhetünk.

Az éjszakák többnyire 5 és 10 fok közötti minimumokat hoznak, ennél hidegebb csak a tartósabban derült, szélcsendes tájakon lehet. A maximumok pedig többfelé elérhetik a 20 fokot, szombaton a legmelegebb tájakon 21-22 fok várható.

A Balatonnál a gyenge-mérsékelt (5-20 km/h) nyugatias szél délnyugati irányból keleten kissé megélénkülhet (25-30 km/h). A késő délelőtti, déli óráktól több helyen északira, északnyugatira fordul a szél és délután helyenként egy-egy élénkebb (30-40 km/h) befújás előfordulhat.

A víz hőmérséklete Siófoknál 12.5 celsius fok, a vízállás 66 centiméter.

Nincs riasztás a vármegyében.

Forrás: MW

Fronthatás nincs, mérséklődik a pollenek terhelése

A köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A pollenek frontján mérséklődő terhelésre kell számítani. Országosan alacsony-közepes szintre csökkent a parlagfű virágporának mennyisége, de a következő napokban ismét többfelé elérheti a közepes szintet. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan közepes szinten van jelen.

Érdemes rétegesen öltöznünk: egy hosszú ujjú felső vagy ing alá vehetünk egy vékony pólót, fölé pedig egy könnyű pulóvert vagy kardigánt, amit napközben akár le is vehetünk. Külső rétegként jól jöhet egy átmeneti kabát vagy esőkabát, hiszen a felhős időjárás mellé gyenge eső is előfordulhat. Alsónak választhatunk egy kényelmes farmert vagy vastagabb nadrágot, lábbeliként pedig zárt cipőt vagy bokacipőt, ami megvéd a hűvösebb széltől és az esetleges nedvességtől. Egy könnyű sál vagy kendő is jól jöhet reggel és este, amikor már érezhetően csípősebb a levegő.