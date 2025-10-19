4 órája
Milyen idő lesz Somogyban? Oda kell figyelni, ha kirándulást tervezünk
Napsütés, fátyolfelhők, frontmenetes idő. Mutatjuk milyen idő lesz holnap Somogyban.
Felhős, de csapadékra nem kell számítani – mutatjuk, milyen idő lesz holnap megyénkben
Forrás: MW
Somogy vármegyében vasárnap sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső, viszont hideg lesz a reggel, egyes helyeken fagy is előfordulhat. Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő, mutatjuk milyen idő lesz holnap megyénkben.
Mutatjuk milyen idő lesz holnap Somogyban
Esőre ugyan nem kell számítanunk Somogy vármegyében vasárnap, de az biztos, hogy aki korán ébred, annak fagyos reggellel kell kalkulálnia. Napközben megérkezik a hidegfront, többször fátyolfelhők takarhatják el a napot, abból azonban csapadékra nem kell számítani. Az előrejelzések szerint sok helyen megélénkülhet a szél, ami leginkább dél-nyugati irányból érkezik majd.
Somogyban, különösen Kaposvár környékén a délelőtti órákban 5 és 8 fok, délután a legmelegebb órákban pedig 11 és 13 fok között hőmérséklettel kell számolni.
A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai jelentése szerint vasárnap számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek azonban javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Délután hosszabb időszakokra kisüt a nap, ami jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre. Öltözzünk melegen, rétegesen, most már jelentős a megfázás veszélye.
Hétfőn még több helyen lesz már fagy, kedden pedig eshet is már – időjárás előrejelzés
Hétfőn még többfelé lesz fagyos a reggel, -5 és +4 fok közötti minimumokra számíthatunk. Napközben nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, így szűrt napsütésre van kilátás. Délután nyugatra már vastagabb felhők érkeznek, de csapadék nem valószínű. A keleti, északkeleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a délkeleti szél. Napközben 11 és 17 fok közé melegszik a levegő.
Kedden nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de csak elszórtan alakul ki szitálás, gyenge eső. A délkeleti szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható.