Milyen idő lesz Somogyban? Oda kell figyelni, ha kirándulást tervezünk

Somogy vármegyében vasárnap sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső, viszont hideg lesz a reggel, egyes helyeken fagy is előfordulhat. Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő, mutatjuk milyen idő lesz holnap megyénkben.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Somogyban – eső nem, szél igen

Esőre ugyan nem kell számítanunk Somogy vármegyében vasárnap, de az biztos, hogy aki korán ébred, annak fagyos reggellel kell kalkulálnia. Napközben megérkezik a hidegfront, többször fátyolfelhők takarhatják el a napot, abból azonban csapadékra nem kell számítani. Az előrejelzések szerint sok helyen megélénkülhet a szél, ami leginkább dél-nyugati irányból érkezik majd.

Somogyban, különösen Kaposvár környékén a délelőtti órákban 5 és 8 fok, délután a legmelegebb órákban pedig 11 és 13 fok között hőmérséklettel kell számolni.

A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai jelentése szerint vasárnap számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek azonban javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A fátyolfelhők zavarhatják meg a napsütést

Délután hosszabb időszakokra kisüt a nap, ami jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre. Öltözzünk melegen, rétegesen, most már jelentős a megfázás veszélye.

Hétfőn még több helyen lesz már fagy, kedden pedig eshet is már – időjárás előrejelzés

Hétfőn még többfelé lesz fagyos a reggel, -5 és +4 fok közötti minimumokra számíthatunk. Napközben nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, így szűrt napsütésre van kilátás. Délután nyugatra már vastagabb felhők érkeznek, de csapadék nem valószínű. A keleti, északkeleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a délkeleti szél. Napközben 11 és 17 fok közé melegszik a levegő.

Kedden nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de csak elszórtan alakul ki szitálás, gyenge eső. A délkeleti szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható.