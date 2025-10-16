Csendes, kellemes ősz esős napokkal – milyen idő lesz Somogyban?

október 16., csütörtök

Messze még az időjárásváltozás. Csendes, kellemes ősz vagy esős napok várnak ránk– milyen idő lesz Somogyban?

Fotó: Krausz Andrea

Esőkabát vagy rövidujjú ing kell-e – a legfontosabb kérdés, hogy milyen idő lesz Somogyban? A változást okozó jelentősebb frontok még napokig elkerülik térségünket. Több-kevesebb napsütésre mindennap számíthatunk, időnként azonban megnövekedhet a gomoly vagy fátyolfelhőzet. Az éjszakák hidegek lesznek, a nappali hőmérsékletek átlagos közelében vagy alatta alakulnak.

Csütörtökön változóan felhős idő várható némi napsütéssel körítve. Az északnyugati szél feltámad nappali hőmérsékletek 14-16 fok között alakulnak. A nappali hőmérsékleteket 14-16 fok között mérhetjük. Este 9-11 fok közé hűl a levegő.

Pénteken változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A változó irányú szél továbbra is élénk marad.  hajnali órákra 0,5 fok közé hűl a levegő. Este 9-11 fok közé hűl a levegő.

Szombaton sem lesz sok újdonság. A változóan, időnként erősen felhős ég mellett több-kevesebb eséllyel kibukkan a napsütés, ilyenkor melegszik a levegő. Az északnyugati szél megerősödik. A nappali hőmérsékletek 14-16 fok között alakulnak. 

 

