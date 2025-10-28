Nyugodt szerdai napra ébredünk

Estére már a Dunántúlon ismét felélénkülhet a délnyugati szél, és éjjel mérsékelt vastagságú, szakadozott felhőtakaró sodródhat fölénk, de számottevő eső ebből nem várható.

A jellemző hőmérséklet:

Szerda reggel: 7 °C körül

Szerda délután: 17 °C körül

Csütörtök reggel: 12 °C körül

Csütörtöktől szokatlan enyhülés, vasárnap este front jön

Csütörtökön az évszakhoz képest szokatlanul enyhe légtömeg érkezik a térségbe. Ezt délelőtt még erős lökésekkel kísért délnyugati szél hozza, mely délutánra mérséklődik. Változóan felhős időre számíthatunk rövidebb napos időszakokkal, és szórványosan záporeső is előfordulhat, nagyobb eséllyel a déli országrészben, de északon sem kizárt.

Péntekre és szombatra mérsékeltebb déli áramlás ígérkezik. Változékony, időnként elvékonyodó, másutt vastagodó felhőzet mellett szűrt napsütés várható.

Vasárnapra – bár még jelentős az előrejelzési bizonytalanság – egy közeledő mediterrán ciklon előtti, kifejezetten enyhe nap körvonalazódik. A kezdeti szűrt napsütést nyugat felől fokozatosan vastagodó fátyolfelhőzet zavarhatja meg. Az esti, éjszakai órákban egy hidegfront érkezése valószínűsíthető, melyet erősödő északnyugati szél és a labilis légkörben akár hevesebb záporok is kísérhetnek.

Hétfőre a front mögött szeles, hűvösebb idő ígérkezik, a csapadékzóna átvonulása után pedig várhatóan tisztul az égbolt.