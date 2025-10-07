Hűvös, de kellemes őszi idővel folytatódik a hét

Szerdán a nyugati országrészben kissé mérsékeltebbé válik és térségünkben gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali párásság, itt-ott kialakuló rétegfelhőzet feloszlik, napsütéses idő lesz jellemző, de időszakosan mérsékelt felhősödések zavarhatják meg a napsütést. Hamisítatlan októberi időjárás várható a folytatásban.

Hamisítatlan októberi időjárás érkezik.

Fotó: subman

Kellemesebb arcát mutatja az október

Este, éjjel, északnyugat felől határozottabb felhősödés terjeszkedik a Dunántúl, majd a középső országrész fölé. Ezt követően éjszaka már enyhül a légmozgás és hajnalra a Dunántúl nyugati részén szemerkélő esőre lehet számítani. A hőmérséklet minimuma szerdán 7, maximuma 18 fok körül alakul a meteorológiai előrejelzések szerint.

Csütörtökön - habár a prognózis még bizonytalan, de változó erősségű felhősödések melletti időszakosabb napsütésre van kilátás említést érdemlő eső nélkül. A szél térségünkben gyenge vagy mérsékelt marad és a déli országrészben már az évszakos átlag fölé enyhül a nappali hőmérséklet. Pénteken nem lesz nagy változás az időjárásban: változóan napos-felhős, évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű, illetve annál pár fokkal enyhébb idő ígérkezik, de élénkebb széllel.