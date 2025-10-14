2 órája
Hűvös idő és elszórtan záporok – milyen idő lesz Kaposváron szerdán?
Nagy változások nem várhatóak időjárásunkban a következő napokban. Somogy vármegyében valódi őszi időjárás várható, szűrt napsütéssel és hirtelen kialakuló záporokkal.
Holnapi időjárás – kisüthet a nap Somogyban is
Fotó: Krausz Andrea
Reggel, délelőtt még zömmel mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó rétegfelhőzet borítja az eget. Itt-ott jelentéktelen szemerkélés, illetve párásság is előfordulhat.
Napközben fokozatosan az ország túlnyomó része felett elvékonyodik, felszakadozik, gomolyosodik, lecsökken a felhőtakaró. Alapvetően napsütéses, illetve szűrt napsütéses, őszi idő alakul ki mérsékelt vagy gyenge fátyolfelhőzettel. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Somogyban!
Valódi őszi idő várható
Szerdán eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok Somogy vármegyében. A hőmérséklet szerdán reggel 9 és 14 Celsius fok között alakul. Csütörtökön reggel ködfoltokra is számítani kell és egész nap változóan felhős égboltra nézhetünk fel. Csapadékra azonban nem kell számítani, a hőmérséklet 15 Celsius fokig is felkúszhat. A hőmérséklet csütörtök reggel 7 fok körül alakul.
Fronthatásra nem kell számítani ezekben a napokban, időjárási riasztás nincs érvényben.