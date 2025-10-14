Hűvös idő és elszórtan záporok – milyen idő lesz Kaposváron szerdán?

Reggel, délelőtt még zömmel mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó rétegfelhőzet borítja az eget. Itt-ott jelentéktelen szemerkélés, illetve párásság is előfordulhat.

Napközben fokozatosan az ország túlnyomó része felett elvékonyodik, felszakadozik, gomolyosodik, lecsökken a felhőtakaró. Alapvetően napsütéses, illetve szűrt napsütéses, őszi idő alakul ki mérsékelt vagy gyenge fátyolfelhőzettel. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Somogyban!

Igazi őszies idő várható.

Fotó: Pixabay/Vika Glitter

Valódi őszi idő várható

Szerdán eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok Somogy vármegyében. A hőmérséklet szerdán reggel 9 és 14 Celsius fok között alakul. Csütörtökön reggel ködfoltokra is számítani kell és egész nap változóan felhős égboltra nézhetünk fel. Csapadékra azonban nem kell számítani, a hőmérséklet 15 Celsius fokig is felkúszhat. A hőmérséklet csütörtök reggel 7 fok körül alakul.

Fronthatásra nem kell számítani ezekben a napokban, időjárási riasztás nincs érvényben.