Somogyi előrejelzés

Hűvös idő és elszórtan záporok – milyen idő lesz Kaposváron szerdán?

Nagy változások nem várhatóak időjárásunkban a következő napokban. Somogy vármegyében valódi őszi időjárás várható, szűrt napsütéssel és hirtelen kialakuló záporokkal.

Munkatársunktól
Holnapi időjárás – kisüthet a nap Somogyban is

Fotó: Krausz Andrea

Reggel, délelőtt még zömmel mérsékelt vastagságú, de vékonyodó, szakadozó rétegfelhőzet borítja az eget. Itt-ott jelentéktelen szemerkélés, illetve párásság is előfordulhat.
Napközben fokozatosan az ország túlnyomó része felett elvékonyodik, felszakadozik, gomolyosodik, lecsökken a felhőtakaró. Alapvetően napsütéses, illetve szűrt napsütéses, őszi idő alakul ki mérsékelt vagy gyenge fátyolfelhőzettel. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Somogyban!

őszies idő
Igazi őszies idő várható. 
Fotó: Pixabay/Vika Glitter

Valódi őszi idő várható

Szerdán eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok Somogy vármegyében. A hőmérséklet szerdán reggel 9 és 14 Celsius fok között alakul. Csütörtökön reggel ködfoltokra is számítani kell és egész nap változóan felhős égboltra nézhetünk fel. Csapadékra azonban nem kell számítani, a hőmérséklet 15 Celsius fokig is felkúszhat. A hőmérséklet csütörtök reggel 7 fok körül alakul.

Fronthatásra nem kell számítani ezekben a napokban, időjárási riasztás nincs érvényben. 

 

 

