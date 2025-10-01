Egészen ősziesre fordul az időjárásunk

A hét közepére igazi őszi hangulat költözik térségünkbe, csütörtökön sokfelé megélénkül a légmozgás és bármikor leszakadhat az ég. Az esőnek csak a gyerekek örülnek, mert lehetőség nyílik tócsákban ugrándozásra.

Itt van az ősz: esőből nem lesz hiány.

Fotó: Ulza

Észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, így a napot sokfelé borongós égbolt kíséri majd. Nyirkos lesz az időjárás, bár nem kell egész napos esőzésre számítani, szórványosan kialakulhat záporeső, ami hirtelen érkezhet, ezért egy kisebb esernyő vagy vízálló kabát jó szolgálatot tehet, ha éppen úton vagyunk. Folytatódik az évszakhoz képest hideg időjárás, az ilyenkor átlagostól 4-5 fokkal alacsonyabb maximum hőmérséklettel számolhatunk csütörtökön. Továbbra is változó felhőzet melletti napsütés marad a jellemző, de az elmúlt naphoz képest a napsütés kerül túlsúlyba.

Őszies időnk lesz

Pénteken továbbra is élénk, keleten erősebb lökésekkel is kísért, északi irányú szél és az évszakhoz képest hűvösebb idő ígérkezik meghatározónak. Hajnalban ismét lesz foltokban gyenge fagy. Nagyjából az ország északnyugati felén napsütéses, gyengén felhős égbolt várható, míg a délkeleti országfél felett mérsékelt vastagságú, el-elvékonyodó felhőzet a valószínűbb. Eső nem várható.

A horgász trend most nagyon praktikus. Fotó: Life.hu

Érdemes tehát a nyári darabokat ősziekre cserélni, amelyek kompatibilisek az esős és szeles időjárással. A horgász-módi már tavasszal is hódított, így ezeket a darabokat érdemes most is előkapni, ha nem akarunk bőrig ázni az esőben. Erre alkalmasak a trendi esőkabátok, vagy éppen a tekinteteket vonzó gumicsizmák.

Aki trendi, az esőben is trendi. Forrás: Life.hu

Persze azt nem szabad elfelejteni, hogy a színekben és stílusban passzoló darabokkal kombináljuk ezeket az ősszel tökéletes szolgálatot tevő lábbeliket.