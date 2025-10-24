Itt van az ősz, itt van újra – eső, napsütés és szél váltja egymást a hétvégén

Somogy vármegye időjárás-előrejelzése az Eumet adatai szerint a következőképpen alakul: szombaton még enyhébb arcát mutatja az ősz, vasárnaptól azonban hidegfront érkezik, amely szelesebb és csapadékosabb időt hoz magával.

Somogy vármegye időjárása őszies lesz a következő napokban Fotó: Muzslay Péter

Somogy vármegye időjárása szombaton – enyhe, de felhős időjárás, helyenként záporral



A szombati időjárásra mérsékelt erősségű, DDNY-i irányú légmozgás lesz jellemző. Reggel, kora délelőtt itt-ott előfordulhat párásság, ködfoltok, majd ezek eloszlanak. Napközben változó vastagságú, szakadozott, de időről-időre zártabbá váló felhőzet melletti időszakos napsütés várható szerte az országban. Elszórtan, de csak kevés helyet érintően, rövid ideig tartóan előfordulhat egy-két zápor is a nap folyamán. Jelentős esőtől nem kell tartani. Éjjel erősebben felhős égbolt valószínű. Az ország déli felén és a keleti határvidéken tartósabb, intenzívebb eső is kialakulhat. Másutt inkább csak elvétve lehet szemerkélés, futó zápor.

Vasárnapi időjárás – Hidegfront közeledik, megélénkül a szél



Magyarország időjárását, ezen belül Somogy vármegyéjét vasárnap délutántól újabb hidegfront alakítja. Délelőtt még szélcsendes időben, északnyugat felől szakadozó, csökkenő felhőzetre, miközben délen és keleten még elgyengülő, ritkuló esőkre van kilátás. Délután erősödő ÉNY-i szél, keleten és délen is átmenetileg felszakadozó felhőzet ígérkezik, miközben a Dunántúlra újabb csapadékmező érkezése valószínűsíthető.

Esőcseppek és tollak – őszi hangulat uralkodik a Desedán is Fotó: Muzslay Péter

Hétfői időjárás– Szeles, változékony idő, majd újabb felhősödés



Hétfőn már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de marad a változékony időjárás. Egyelőre a délelőtti időszakban hidegfront okozta szeles, változóan napos-felhős idő a legvalószínűbb, majd délután egy melegfront érkezésével DNY-ira forduló szélre és erősebb felhősödésre látszik esély. Szórványosan zápor is előfordulhat, tartós, kiterjedt csapadék érkezése nem valószínű.