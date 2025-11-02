november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Az ősz talán utolsó melegebb napja lesz vasárnap - Ilyen lesz a holnapi időjárás

Címkék#hőmérséklet#folyam#reggel

Holnap Kaposvár környékén a napi időjárás viszonylag nyugodtnak ígérkezik. Fátyolfelhőkkel tarkított égboltra számíthatunk a holnapi időjárás esetében, reggel 12-13 °C körül indul, ám napközben a 22 °C is elérheti a hőmérséklet a HungaroMet és a köpönyeg.hu előrejelzése alapján. A reggeli órákban mérsékelt, 25 km/h délnyugati szél lesz a jelmező, ám délután megélénkül és akár 34 km/h délkeleti széllökések várhatóak.

Molnár Dániel

Az előrejelzések alapján a holnapi időjárás esetében reggel a hőmérséklet várhatóan 12-13 °C körül indul, és fokozatosan emelkedik majd. Az ég részben felhős, fátyolfelhős lesz, csapadék nem valószínű. A szél délnyugati irányból élénken, átlagosan 17 km/h erősséggel, de helyenként akár 34 km/h erősséggel is fújhat.

Melegebb, de fátyol felhős lesz a holnapi időjárás. Fotó: MW
Melegebb, de fátyol felhős lesz a holnapi időjárás
Fotó: MW

Holnapi időjárás délután

A délutáni órákban a hőmérséklet elérheti akár a 22 °C-ot is, ami enyhének számít az őszi időszakban. A felhőzet továbbra is változó marad — időnként naposabb időszakok is lehetnek —, csapadék továbbra sincs kilátásban. A légmozgás élénk marad.

BUS_9456
Melegebb, de fátyol felhős lesz a holnapi időjárás
Fotó: Bús Csaba

Éjszaka esőre számíthatunk

Estére fokozatosan hűlni kezd a levegő, a minimum hőmérséklet 9-10 °C köré eshet vissza. Az égbolton a felhőzet megvastagszik, borult lehet és a szél is megerősödik, átlag 18 km/h széllökésekre, de időnként erős, 44 km/h széllökésekre is számíthatunk az éjszaka folyamán, és csapadék is lehet.

Összességében kellemes, néha széllökésekkel tarkított, fátyolfelhős időre számíthatunk napközben, de az estéhez közeledve a hőmérséklet lehűl és éjszaka esőre is számíthatunk. Csalóka lehet az időjárás, így vigyázzunk a megfázás esélye magasabb lehet. Nincs érvényben riasztás.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu