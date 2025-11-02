Az ősz talán utolsó melegebb napja lesz vasárnap - Ilyen lesz a holnapi időjárás

Az előrejelzések alapján a holnapi időjárás esetében reggel a hőmérséklet várhatóan 12-13 °C körül indul, és fokozatosan emelkedik majd. Az ég részben felhős, fátyolfelhős lesz, csapadék nem valószínű. A szél délnyugati irányból élénken, átlagosan 17 km/h erősséggel, de helyenként akár 34 km/h erősséggel is fújhat.

Melegebb, de fátyol felhős lesz a holnapi időjárás

Holnapi időjárás délután

A délutáni órákban a hőmérséklet elérheti akár a 22 °C-ot is, ami enyhének számít az őszi időszakban. A felhőzet továbbra is változó marad — időnként naposabb időszakok is lehetnek —, csapadék továbbra sincs kilátásban. A légmozgás élénk marad.

Éjszaka esőre számíthatunk

Estére fokozatosan hűlni kezd a levegő, a minimum hőmérséklet 9-10 °C köré eshet vissza. Az égbolton a felhőzet megvastagszik, borult lehet és a szél is megerősödik, átlag 18 km/h széllökésekre, de időnként erős, 44 km/h széllökésekre is számíthatunk az éjszaka folyamán, és csapadék is lehet.

Összességében kellemes, néha széllökésekkel tarkított, fátyolfelhős időre számíthatunk napközben, de az estéhez közeledve a hőmérséklet lehűl és éjszaka esőre is számíthatunk. Csalóka lehet az időjárás, így vigyázzunk a megfázás esélye magasabb lehet. Nincs érvényben riasztás.