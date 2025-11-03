Beköszönt a hideg, esővel — Ilyen lesz a holnapi időjárás

Az előrejelzések alapján a holnapi időjárás esetében reggel a hőmérséklet várhatóan 10 °C körül indul, és csak pár fokot emelkedik, de estére lehűlés várható, amely a következő napokat is beállítja. Az ég felhős lesz, 5-7 mm csapadék várható. A szél északnyugati irányból élénken, átlagosan 18 km/h erősséggel, de helyenként akár 34 km/h erősséggel is fújhat.

Holnapi időjárás esőt hoz számunkra

Fotó: MW

Holnapi időjárás délután

A délutáni órákban a hőmérséklet 14 °C körül alakul, a felhőzet továbbra is marad, délutánra csapadék nem valószínű, de nem árt felkészülnünk, ugyanakkor a szél is megerősödik és akár 48 km/h erős széllökésekre is számíthatunk.

Eső is érkezhet

Fotó: MW

Éjszaka esőre számíthatunk

Estére fokozatosan hűlni kezd a levegő, a minimum hőmérséklet 4-7 °C köré eshet vissza. Az égbolton a felhőzet felszakadozhat és a szél is lecsendesedik, átlag 10 km/h széllökésekre, de időnként, 30 km/h széllökésekre is számíthatunk az éjszaka folyamán.

Összességében borult, esős és szeles időre számíthatunk az őszi szünet utáni első iskolai napon. Innentől kezdve a hét többi részén a hőmérséklet csökken, és az időjárás az őszi arcát mutatja meg számunkra. Riasztás Somogy megye területére nincs érvényben.