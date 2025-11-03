1 órája
Beköszönt a hideg, esővel — Ilyen lesz a holnapi időjárás
Holnap Kaposvár környékén a napi időjárás esős lesz. Egész nap felhős égboltra számíthatunk a holnapi időjárás esetében, a reggel 10°C körül indul, napközben 14 °C csúcshőmérsékletet mérhetünk a HungaroMet és a köpönyeg.hu előrejelzése alapján. A reggeli órákban mérsékelt, 34 km/h északnyugati szél lesz a jelmező, estére erős akár 48 km/h északnyugati széllökések várhatóak.
Az előrejelzések alapján a holnapi időjárás esetében reggel a hőmérséklet várhatóan 10 °C körül indul, és csak pár fokot emelkedik, de estére lehűlés várható, amely a következő napokat is beállítja. Az ég felhős lesz, 5-7 mm csapadék várható. A szél északnyugati irányból élénken, átlagosan 18 km/h erősséggel, de helyenként akár 34 km/h erősséggel is fújhat.
Holnapi időjárás délután
A délutáni órákban a hőmérséklet 14 °C körül alakul, a felhőzet továbbra is marad, délutánra csapadék nem valószínű, de nem árt felkészülnünk, ugyanakkor a szél is megerősödik és akár 48 km/h erős széllökésekre is számíthatunk.
Éjszaka esőre számíthatunk
Estére fokozatosan hűlni kezd a levegő, a minimum hőmérséklet 4-7 °C köré eshet vissza. Az égbolton a felhőzet felszakadozhat és a szél is lecsendesedik, átlag 10 km/h széllökésekre, de időnként, 30 km/h széllökésekre is számíthatunk az éjszaka folyamán.
Összességében borult, esős és szeles időre számíthatunk az őszi szünet utáni első iskolai napon. Innentől kezdve a hét többi részén a hőmérséklet csökken, és az időjárás az őszi arcát mutatja meg számunkra. Riasztás Somogy megye területére nincs érvényben.