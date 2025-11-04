2 órája
Milyen idő lesz holnap Kaposváron? Napfény, enyhe szellő és hűvös este vár ránk!
A hét elején nyugodt, frontmentes, őszi időjárásra számíthatunk megyénkben. Kedden és szerdán helyenként tartósan megmaradhat a rétegfelhőzet, máshol viszont kisüthet a nap, csütörtökre pedig továbbra is száraz, szélcsendes idő ígérkezik.
Az Eumet előrejelzése szerint kedden változóan rétegfelhős-szűrt napsütéses, nyugodt idő kialakulása várható. Kis körzetekben tartósabban megmaradhat a rétegfelhőzet. Az északkeleti határmegyék fölött valószínűbb a tartós felhőzet okozta szürkeség, illetve kisebb szitálások és a hűvösebb, nyirkos idő. Foltokban ebben elvékonyodhat a felhőzet és előbújhat a nap. A hideg hajnali időszakot követően az évszakos átlaghoz közelítő, de továbbra is inkább a feletti hőmérséklet valószínű a kora délutáni időszakban. Somogy időjárásban tartósabb rétegfelhőzet alatt kevéssé tud emelkedni a hőmérséklet.
A holnapi időjárás Kaposváron igazi őszi derűt hoz. Délelőtt a hőmérséklet 12 fok körül alakul, az ég teljesen napos lesz, csapadék nem várható. A mérsékelt északnyugati szél 18 km/h-s lökésekkel fújhat, ami frissítő, de nem kellemetlen. A reggeli órákban helyenként pára vagy ködfolt előfordulhat, de ezek gyorsan feloszlanak, így a napsütés már délelőtt uralkodóvá válik Somogy megye térségében.
Délután folytatódik a napos, kora őszi időjárás, a hőmérséklet maximuma eléri a 15 fokot. A levegő továbbra is száraz marad, a délkeleti irányú szél 17 km/h körüli lökésekkel fúj, mérsékelt intenzitással. Az ég tiszta, a napfény uralja a délutánt, így kellemes idő várható. Kaposvár környékén sem kell esőre vagy felhősödésre számítani, az idő ideális lesz egy őszi sétához vagy kiránduláshoz.
Az est hűvös, de nyugodt idővel érkezik. A hőmérséklet ekkor 7 fok körül alakul, az ég derült marad, csillagfényes lesz az éjszaka. A gyenge délkeleti szél legfeljebb 6 km/h-val lengedez, csapadék továbbra sem várható. A holnapi időjárás Kaposváron tehát estére is száraz marad, a levegő viszont gyorsan lehűl, ezért érdemes melegebben felöltözni, ha kint tartózkodunk.
Somogy időjárása – szerda – 2025. november 5.
Szerdán is frontmentes, szélcsendes, őszi idő várható vármegyénkben. Hajnalra nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződhet, amelyek néhol lassabban oszlanak fel, utána derült, napos idő várható csapadék nélkül. A déli szél többnyire gyenge marad. A köd tartósan megmaradhat néhol, máshol szűrt napsütés jellemzi majd a napot. Csapadék nem várható – írja az idojaras.hu.
Milyen idő lesz csütörtökön? – 2025. november 6.
Csütörtökön kevés változás várható: a reggeli órákban párás, ködös idő lesz, gyenge légmozgással. Hajnalra nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződhet, amelyek keleten néhol lassabban oszlanak fel. Ezt követően, illetve másutt derült vagy gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A felhőzet helyenként felszakadozik, de többnyire szűrt napsütés valószínű.