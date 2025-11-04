Milyen idő lesz holnap Kaposváron? Napfény, enyhe szellő és hűvös este vár ránk!

Az Eumet előrejelzése szerint kedden változóan rétegfelhős-szűrt napsütéses, nyugodt idő kialakulása várható. Kis körzetekben tartósabban megmaradhat a rétegfelhőzet. Az északkeleti határmegyék fölött valószínűbb a tartós felhőzet okozta szürkeség, illetve kisebb szitálások és a hűvösebb, nyirkos idő. Foltokban ebben elvékonyodhat a felhőzet és előbújhat a nap. A hideg hajnali időszakot követően az évszakos átlaghoz közelítő, de továbbra is inkább a feletti hőmérséklet valószínű a kora délutáni időszakban. Somogy időjárásban tartósabb rétegfelhőzet alatt kevéssé tud emelkedni a hőmérséklet.

Somogy időjárása igazi őszi látképet mutat a Desedán Fotó: Muzslay Péter

A holnapi időjárás Kaposváron igazi őszi derűt hoz. Délelőtt a hőmérséklet 12 fok körül alakul, az ég teljesen napos lesz, csapadék nem várható. A mérsékelt északnyugati szél 18 km/h-s lökésekkel fújhat, ami frissítő, de nem kellemetlen. A reggeli órákban helyenként pára vagy ködfolt előfordulhat, de ezek gyorsan feloszlanak, így a napsütés már délelőtt uralkodóvá válik Somogy megye térségében.

Délután folytatódik a napos, kora őszi időjárás, a hőmérséklet maximuma eléri a 15 fokot. A levegő továbbra is száraz marad, a délkeleti irányú szél 17 km/h körüli lökésekkel fúj, mérsékelt intenzitással. Az ég tiszta, a napfény uralja a délutánt, így kellemes idő várható. Kaposvár környékén sem kell esőre vagy felhősödésre számítani, az idő ideális lesz egy őszi sétához vagy kiránduláshoz.

Az est hűvös, de nyugodt idővel érkezik. A hőmérséklet ekkor 7 fok körül alakul, az ég derült marad, csillagfényes lesz az éjszaka. A gyenge délkeleti szél legfeljebb 6 km/h-val lengedez, csapadék továbbra sem várható. A holnapi időjárás Kaposváron tehát estére is száraz marad, a levegő viszont gyorsan lehűl, ezért érdemes melegebben felöltözni, ha kint tartózkodunk.

Somogy időjárása – szerda – 2025. november 5.

Szerdán is frontmentes, szélcsendes, őszi idő várható vármegyénkben. Hajnalra nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződhet, amelyek néhol lassabban oszlanak fel, utána derült, napos idő várható csapadék nélkül. A déli szél többnyire gyenge marad. A köd tartósan megmaradhat néhol, máshol szűrt napsütés jellemzi majd a napot. Csapadék nem várható – írja az idojaras.hu.