Ránk mosolyog a nap - ilyen idő lesz szerdán Somogy vármegyében

Derült, száraz és napos idő várható holnap Somogy megyében, a Balaton környékén és Kaposváron. A reggeli pára gyorsan felszáll, napközben pedig 13–16 fokig melegszik a levegő Somogyban, így a novemberi nap szinte tavaszias hangulatot ígér – ideális lesz egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz vagy balatoni sétához.

Koszorus Rita
Az időjárás kedvezett a bringásoknak, ősziesre fordult

Fotó: Krausz Andrea

Szerdán Somogy megyében, a Balaton környékén és Kaposváron nyugodt, kora novemberhez képest kellemes időjárásra számíthatunk. A hajnali órákban helyenként pára és köd nehezítheti a közlekedést, de a délelőtt folyamán ezek fokozatosan feloszlanak, és többnyire derült vagy legfeljebb gyengén felhős ég várható. Csapadékra sehol sem kell készülni, az esernyők nyugodtan maradhatnak otthon. A levegő hőmérséklete hajnalban 0 és +5 Celsius-fok között alakul, a mélyebben fekvő, szélcsendes völgyekben akár enyhe fagy is előfordulhat. Napközben azonban a napsütés hatására gyorsan melegszik az idő, délutánra 13–16 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A naposabb tájakon, különösen a Balaton déli partján, kifejezetten kellemes, tavaszias hőérzetre készülhetünk.

somogy
Somogyban marad a kellemes ősz. Forrás: MW 

A déli órákban a gyenge szél alig mozdítja meg a levegőt, így a tényleges hőmérséklethez képest kissé melegebbnek érezhetjük majd az időt. Estére viszont gyorsan visszahűl a levegő, a hőérzet 5–8 fok környékére csökkenhet, így ha valaki a késő esti órákban indul haza, érdemes magával vinnie egy melegebb réteget. A nap nagy részében a napfény dominál, a felhők legfeljebb fátyolosan szűrik majd a sugarakat, így aki a szabadban tölti a napját, jó eséllyel élvezheti a novemberi napsütést.

Somogyban jó idő lesz

Az öltözködést illetően a réteges megoldás a legpraktikusabb most. Reggelre egy melegebb pulóver és egy átmeneti kabát jól jöhet, napközben viszont akár elég lehet egy könnyebb dzseki vagy vastagabb kardigán is. A reggeli hűvös és az esti lehűlés miatt ajánlott a sál vagy vékony sapka, főleg, ha valaki kerékpárral közlekedik. A napszemüveg sem lesz felesleges kiegészítő, hiszen a déli órákban erősen süt majd a nap. Összességében tehát szép, napos, száraz idő vár ránk, igazi késő őszi kirándulóidővel, amely tökéletes alkalmat kínál egy balatoni sétára vagy kaposvári kávézólátogatásra.

 

