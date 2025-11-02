Ilyen lesz az idei tél, mutatjuk, melyik lesz a leghidegebb hónap

Közép-Európát, köztük Magyarországot többször is elérhetik sarkvidéki légtömegek, amelyek különösen februárban hozhatnak vastag hótakarót és kemény fagyokat. Nyugat-Európában ezzel szemben az átlagosnál melegebb és csapadékosabb tél várható, gyakori esőzésekkel és áradásokkal.

Változékony és hideg időt hozhat ez a tél

Bekeményít a tél a Kárpát-medencében?

November: változékony, frontos idő

A Copernicus előrejelzése szerint Észak- és Nyugat-Európában enyhébb, de csapadékos idő lesz, míg Közép-Európában a gyakori frontok miatt erős hőmérsékletingadozásokra kell számítani.

December: ciklonok és átmeneti enyhülések

A tél első hónapjában erős atlanti ciklontevékenység várható, ami Nyugat-Európában áradásokat és enyhébb hőmérsékletet hozhat. Közép-Európa átmeneti zónává válik: az eső, havas eső és gyors felmelegedések váltják egymást, gyakran rossz látási viszonyokkal.

Január: hideghullámok és erős kontrasztok

Januárban mintázatváltás jöhet – gyengül az atlanti hatás, és kontinentális hideg légtömegek nyomulhatnak be Európa belsejébe. Közép-Európában erős hideghullámok várhatók, míg a hegyvidékeken intenzív havazás folytatódik.

Február: a tél csúcspontja

A tél leghidegebb hónapja lehet az idei február, a Kárpát-medencében évek óta nem látott vastag hótakaró alakulhat ki. Délkelet-Európában szélviharok és havas esők okozhatnak fennakadásokat.

Lesz újra ekkora hó Kaposvár Fő utcáján?

Fotó: Lang Róbert

A szélsőséges tél nemcsak a mindennapi életet, hanem a mezőgazdaságot és az energiaellátást is komolyan befolyásolja. A hidegbetörések miatt megnőhet a fűtési igény, miközben a viharok és áradások komoly károkat okozhatnak Nyugat- és Dél-Európában. Pozitívum ugyanakkor, hogy a februári hótakaró segítheti a vetések védelmét és a talaj nedvességmegőrzését.